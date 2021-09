Tentorát se v duelu sportovního Deníku střetávají Pavel Zacha, otec hokejového útočníka Pavla Zachy a tvůrce projektu Kamevéda, a bývalá trojskokanka a bronzová medailistka z olympjských her Šárka Kašpárková.

Dítě musí na rodičích vidět, že je sport baví

"Netajím se s názorem, že degenerace dětské populace byla alarmující už před covidem a pandemie zasadila další nemilosrdnou ránu. Začíná to ve školách, kdy se dětem nedostává téměř žádného pohybu. Také sportovní kluby a svazy neplní svoji roli tak, jak by mohly. Zmizel rovněž potenciál našich trenérů, o ně dnes není nikde zájem, protože už nemají světu co dát. Velký podíl viny na žalostném stavu dětí mají samozřejmě i rodiče, kteří z neznalosti či pohodlnosti delegují svoji výchovnou roli na předškolní a školní zařízení, na digitální technologie nebo televizi.

Naprosto určující je vnitřní nastavení rodiny. Já mám projekt nazvaný Kamevéda, v jehož rámci nabádáme rodiče k tomu, aby se dítěti věnovali co nejvíce právě v předškolním věku. Dítě nemůžete k něčemu nutit, křičet na ně nebo mu vyhrožovat. Tímto způsobem se nic nenaučí. Avšak stále existuje výchovný kumšt, talent předat zaujetí, lásku ke sportu a vášeň. Dítě musí na rodičích vidět, že je sport baví, že je to skvělá zábava a nejlepší forma trávení času. Až když si opravdu nějaký sport zamiluje, je možné částečně do tréninku zařazovat vícero opakování a obecně tvrdší přípravy.

A pak se mění i role táty nebo mámy. Z pozice trenéra a učitele všeho možného se postupně stává řidičem, výživovým specialistou, organizátorem a investorem kariér svých dětí. Když zavzpomínám na mezníky dosažené se synem, tak dítě ve čtyřech nebo pěti letech zvládne padesát kilometrů na kole bez přehazovačky v terénu, aniž by to na něm zanechalo známky únavy, dokáže odehrát hokejový zápas s devítiletými dětmi, a dokonce se může naučit i vrchní tenisové podání s oběma rotacemi."

Pavel Zacha, otec hokejového útočníka Pavla Zachy, tvůrce projektu Kamevéda

Realita je mnohdy krutější, než se zdá

"U mě veškerou lásku ke sportu probudili tělocvikáři a trenéři, kterých jsem za svou cestu potkala několik. Trochu mě mrzí, že takových lidí je dnes už jen opravdu málo. V našem prostředí dochází k tomu, že ty nejmenší sportovce trénují lidé s malým vzděláním, bývalí sportovci či takzvaní rodičové-trenéři. To je špatně. Myslím si, že v tom nejútlejším věku by měli děti vést ti nejlepší z nejlepších, protože když nedostanou ty správné základy, tak není v budoucnu na čem stavět.

Ale jde samozřejmě i o rodiče. Pokud do sportovní výchovy dítěte nastavují dril a vkládají do ní přehnané nároky nebo si částečně hojí bolest ze svých nenaplněných snů, tak je to tak či onak vždy destruktivní. Bohužel se nacházíme v době, kdy rodiče investují do sportu svého dítěte nemalé peníze a v ten moment mají pocit, že do toho mohou začít zasahovat. A v konečném důsledku to poté nejvíce odnáší právě malí sportovci. Pokud se rozhodnou svěřit dítě do rukou odborníků, tak by jim měli důvěřovat a do tréninkových plánů nezasahovat. Na rodiče bych naopak apelovala, aby dětem dávali do rukou co nejméně nové vymoženosti jako mobily a počítače. Za nás tato lákadla nebyla. Jak byly staré časy v něčem dobré…

Pamatujete, jak ti nejmenší lezli po průlezkách, blbli společně na hřišti a postupně si osvojovali nejrůznější sportovní návyky? To už dnes škola bohužel nenahradí. Rodiče ten pocit stále mají, ale realita je mnohdy krutější, než se zdá. Určitý pokles pohybové úrovně dětí je jednoznačně vidět. Všemu do karet ještě nahrála koronavirová pandemie, která českému sportu zasadila nemálo ztrát. Každopádně, srovnávatdnešní generaci třeba s tou mojí je doslova nemožné."

Šárka Kašpárková, bývalá trojskokanka a basketbalistka, bronzová medailistka z OH