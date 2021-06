„Přišli jsme v roce 1992 a maminka se rozhodla, že tady v ruské komunitě zůstaneme. Zakotvili jsme v Chomutově, kde jsem začal i sportovat,“ vypráví dvaatřicetiletý svalovec z hmotnostní kategorie do 97 kg.

„Chomutov je město se zápasnickou tradicí. Doufám, že na ni navážu a z Tokia přivezu medaili,“ neskrývá poněkud překvapivý cíl vyznavač řecko-římského stylu. Ale pojďme na začátek.

Sport na žíněnce si ho hned získal. „Na prvním tréninku jsem se mohl s někým prát. To pro mě bylo super,“ usmívá se.

„Jako kluk jsem vyhrál první turnaj, a to pak člověka motivuje. Měl jsem štěstí na výborné trenéry. Každý mě o kus posunul, nejvíc pak German Chutorny, původem Kazach. Ten mě u zápasu udržel v takových těch zlobivých létech,“ vzpomíná.

Olympiáda mi není souzená, říkal si

České občanství získal až ve dvaceti. Teprve pak mohl reprezentovat, startovat na šampionátech a toužit po olympiádě.

Před olympiádou v Londýně 2012 ho od účasti dělil jeden vyhraný zápas. Na MS v Turecku se musel dostat do elitní pětky, ale v cestě mu stál silný domácí borec.

„Prohrál jsem těsně 1:2 a napadlo mě, že když jsem teď nestačil na šampiona, příště to určitě vyjde,“ říká.

Vůbec tehdy nepomyslel, jak dlouhá a trnitá cesta to bude. Vždycky mu pak chyběl krůček. „Až jsem si říkal, že mi to snad není souzený.“

Nejvíc ho bolelo vyřazení na kvalifikaci před Riem. Porážel samá esa, ale potřeboval se dostat do finále, protože na OH postupovali dva nejlepší. Vypadalo to nadějně. Čekal ho Bulhar, jehož před tím pětkrát porazil. Věřil si, ale jak už to ve sportu někdy chodí, karta se obrátila.

„Vedl jsem a držel ho na zemi. Stačilo ustát posledních dvacet vteřin. Jenže jsem ho chtěl položit na lopatky. Jak jsem se snažil ukončit souboj před limitem, soupeř mě přetočil a byl konec. Tohle se mi předtím ani potom nikdy nestalo. Byla to hodně hořká pilulka,“ kroutí ještě dnes nevěřícně hlavou.

Štěstí zažil až v Sofii

I ve dvou kvalifikacích o Tokio těsně neuspěl. Zbývala poslední šance na květnovém turnaji v Sofii. Věřit nepřestával a skutečně to konečně klaplo. „Ucítil jsem neskutečné štěstí. Řeknu to obyčejně: spadl mi kámen ze srdce,“ přiznává.

„Na olympiádě jsou všichni skvělí. Moc se těším. Šanci na pódium má každý z šestnácti zápasníků. Nechci, aby to vyznělo namistrovaně, ale věřím, že medaili můžu urvat. A proč ne zlatou? Zkušeností mám už dost,“ ujišťuje svěřenec Václava Scheinera.

Důležité bude na úvod neprohrát. Vítězství Artura nakopne, a i když by měl třeba zlomený nos, prsty nebo ruku, vidina olympijského úspěchu ho prý požene dál. „To je běžné, ale na hrách jsem schopný se rvát i bez ruky,“ tvrdí otec dvou dětí.

Podpora nejbližších pro něj moc znamená. „Když mi nevycházela olympiáda, utěšoval jsem se, že mám úžasnou rodinu. Radujeme se, když dcera při basketu vstřelí koš nebo když syn začal chodit. Tohle mě naplňuje velikým štěstím. Mám z toho podobnou radost, jako když vyhraju zápas,“ pokyvuje Omarov hlavou.

Patří k němu i muslimská víra. „Při sportu s ní nemám problém, na druhou stranu se setkávám s lidmi, kteří mají na muslimy jiný názor. Jedná se ale o jednotlivce, kteří o víře nic nevědí a jen něco někde slyšeli. Když mě poznají, říkají: hele, ty vůbec nevypadáš jako muslim…“

Neskrývá, že víra mu pomáhá. „Sice dělám bojový sport, ale nikomu bych v životě neublížil. Dodržuju všechno, co se má. Takhle to mám v sobě zakořeněný.“