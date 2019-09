Po prvním přípravném utkání na MS jste prohlásil, že to byl další normální den v kanclu. Taký jaký byl ten s Brazílií?

Tohle určitě nebyl den v kanclu! Na tomhle turnaji je hodně emocí. Užíváme si každou vteřinu a já jsem rád, že ji můžeme prodloužit o další den a být pořád ve hře o čtvrtfinále. Kdyby mi někdo řekl, že budu hrát na mistrovství světa o čtvrtfinále, tak mu neuvěřím. Je zatím neskutečné, co se tady pro nás děje. Musíme se na Řeky znovu skvěle připravit. Nejdůležitější je zůstat hladoví.

Nepřekvapilo vás, že to proti Brazílii půjde takhle snadno?

Viděli jsme, jak ten tým hraje. Oni, když se hraje trochu pomaleji, tak jsou mnohem silnější, protože mají chytrý tým. Dokážou se dobře číst, protože spolu hrajou spoustu let. Někteří startují už na svém pátém mistrovství. My jsme ale od začátku ukázali hladovost. Stejně jako proti Turecku. Hráli jsme s vysokým nasazením a tím, co nás vždycky nejvíce zdobilo, tedy rychlým přechodem do útoku. Hned v první čtvrtině se nám podařilo jim odskočit a pak už jsme je nenechali vrátit do zápasu. A to bylo strašně důležité. Trochu jsem od nich čekal nápor ve druhém poločase, ale my jsme naštěstí nepolevili.

Představoval jste si před zápasem, že budete počítat body o kolik by se hodilo vyhrát?

Byl by špatný přístup jít do utkání s tím, o kolik máte vyhrát. Nejdůležitější je hrát každou pozici naplno a nepolevovat. To samé, až budeme hrát proti Řecku, tak nesmíme vnímat ten možný rozdíl. Rozhodně se nesmíme uspokojit, že můžeme prohrát o nějaký počet bodů. Protože to začnete prohrávat během prvních dvou minut. Do zápasu půjdeme s tím, že chceme vyhrát, a uvidíme, co se bude dít.

Takže jste počítali až ve čtvrté čtvrtině?

Samozřejmě na konci už jsme to počítali. Jsme natolik zkušení hráči, navíc máme v realizačním týmu lidi, kteří vědí o takových věcech. Myslím si, že je dobré, že se nám povedlo udržet vedení o dvacet.

Pozornost si užíváme

Na poslední minuty dostala prostor celá lavička. Nepanovaly obavy, že se váš náskok smrskne?

Ne. Určitě to byla odměna pro všechny kluky, co tady moc nehrají. Na lavičce nás neuvěřitelně podporují a ten turnaj sami hrozně prožívají. Zasloužili si to. A byla to pro ně těžká situace. Říkali jsme jim, že hrajeme o každý bod.

Jak vidíte postupová šance?

Je to strašně čerstvé. Těším se, že se nejdřív podíváme na Ameriku s Řeckem. To bude vážně atraktivní zápas. Uvidíme, jestli nám Američani znovu nepomůžou a neseberou jim nějaké síly. Zítra bude důležité si odpočinout, zregenerovat a pořádně se připravit na pondělí. Myslím si, že to budeme vnímat až během zítřka. Určitě se podíváme na jejich zápas s Brazílií. Tak, jak se ona na ně připravila. Doufám, že nám pravidlo FIBA o zmenšeném hřišti pomůže proti Janisovi. On je totiž v útoku nezastavitelný.

Co byste spoluhráčům na jeho bránění poradil?

Jeho nejslabší stránkou je střelba. Ale to se lehce říká. On je tak agresivní a dlouhý, že se do koše vždycky dostane. Je opravdu velice vysilující s ním držet krok. Myslím si, že bychom se měli více zatahovat. Ale Řecko má další skvělé hráče, kteří mají obrovské zkušenosti. Samozřejmě jsou favorité.

V posledních dvou zápasech jste vůbec nebyli pod tlakem. Teď už ale musíte. Nevadí vám, že se ná vás zákonitě bude strhávat pozornost?

Jsem rád, že se strhává na nás pozornost. To si užíváme. Necítíme se v roli favorita na postup ani s tímto náskokem. Řecko má mentálně silné hráče, což je nám všem jasné. Musíme hrát se stejným nasazením. Zůstáváme nohama na zemi, nemáme žádnou výhodu nad týmem jako je Řecko.

Zvedá se ještě více kolektivní duch?

Kolektivní duch je v našem týmu od začátku přípravy. Jsem rád, že to ukazujeme lidem kolem sebe i fanouškům. Je vidět, že sebevědomí od těch kluků tam je. A hlavně to nadšení. Přeci jenom jsou to hráči, kteří nemají úspěchy na takovém levelu, co se týče ME či MS. To je to, co tenhle tým zdobí.

Vylétlo týmu sebevědomí po postupové výhře nad Tureckem?

Hlavně jsme měli výborný přístup k utkání. Chtěli jsme zapomenout na to, co jsme do té doby odvedli. Chtěli jsme jít do utkání, jako kdyby to už byly vyřazovací boje. Nemohli jsme si dovolit prohrát, protože pak už bychom neměli šanci na postup. Jenom to ukazuje, že naše mentalita je silná. Teď si jen přejeme, aby se uzdravil Blake. On je takový článek pro naši hru, který nás hodně uklidňuje ve vypjatých momentech. Snad se dá do kupy.

Hrajete v osmi hráčích a přesto síly neubývají.

Pomáhá nám nadšení. A to, že tady můžeme psát historii. To se pak síly obnovují sami. Brazilci nemají zas tak mladý kádr. Rotace s hráči nad třicet. Náš cíl bylo hrát co možná nejvíc rychle. Ve druhém poločase bylo vidět, že jim odcházejí síly. Fyzické i psychické. V obraně už tolik nestíhali. Důležité bylo, že jsme hráli až do konce.

Napadlo vás, že v osmifinále povedete od první do poslední minuty?

Vážně jsme neprohrávali? Mě toho tady nenapadlo. Třeba, že budeme hrát s Řeckem o čtvrtfinále. Ale na tomhle mistrovství se dějí věci… Pro český tým je skvělé, že píšeme historii. Jsem rád za všechny kluky.

V kabině Černí andělé

Pošilhával jste po triple double?

Ne na to jsem nepomýšlel. Chtěl jsem, ať vyhrajeme o co nejvíc bodů. Osobní statistiky jsou na tomto turnaji na vedlejší koleji. Nejdůležitější je to, co se nám podaří s týmem. Proto jsem o té možnosti ani nevěděl. Rozhodně to neřeším, že se to nepovedlo.

Příprava, turnaj v Soulu, čtyři zápasy MS, kdy vás nenechali soupeři vydechnout. Jak je to pro vás náročné?

Je to strašně náročné. Vždycky, když přijdu na pokoj, nejen po těch odehraných minutách, ale i po tom co prožívám, tak jsem vyšťavěný. Už skoro nemluvím. Navíc v kabině zpíváme oslavné písničky.

Co je to za písničky?

Černí andělé od Lucie. To je náš Go to song.

Zatím mluvíme jenom o věcech, které se podařily. Jste ve vaší hře s něčím nespokojen?

Tím, že jsme vyhráli třikrát po sobě na MS, nejsme dokonalý tým. Máme určité momenty, kdy nejsme dost trpěliví v útoku. Je vidět, že když hrajeme postupný útok a dostaneme se do dobrých pozic, tak někdy máme problémy s tlakem na míč. V obraně jsou věci, které se dají zlepšit. Ale to nasazení je zakrývá.