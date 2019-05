Závody s přetížením až 12 G letos končí. Red Bull už je po této sezoně přestane pořádat. Z oblohy tak zmizí spektakulární průlety mezi pylony. Zmizí dramatické bitvy, které rozhodují ne vteřiny, ale tisíciny. A hlavně už nedojde na zamýšlený podnik v Česku. Škoda.

"Alespoň se tedy těšíme do Pardubic. Zkusíme lidem zvednout náladu," slíbil Šonka, aktuální mistr světa a bývalý armádní pilot. Jeho kolega Kopfstein dodal: "Ukážeme, jak se létá. Lidé uvidí to, co znají z televize."

K vidění i historická letadla

Demo verze Air Race v rámci Aviatické poutě přinese kratší trať, na speciální program se lze podívat v sobotu i neděli. K vidění budou i další akrobatická show nebo historická letadla.

A samotný světový šampionát? Seriál bude pokračovat zakrátko (v polovině června se piloti objeví v Kazani). Letošní kalendář má pak už jen dvě zastávky: Balaton v Maďarsku a Čibu v Japonsku.