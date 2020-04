Kvůli celosvětové pandemii nemoci covid-19 se na začátku března zastavil sportovní svět. Odloženy byly i největší akce včetně olympijských her v Tokiu či fotbalového mistrovství Evropy, tenisový Wimbledon byl zrušen. Nyní po týdnech spekulací je jasné, že na konci června nezačne v Nice ani třítýdenní cyklistický svátek.

"Vzhledem k tomu, že je nyní nemožné, aby závod začal v plánovaném termínu, snažíme se (s Mezinárodní cyklistickou unií) najít nový termín," uvedli organizátoři.

Tour se koná od roku 1903, nejela se pouze během světových válek. Již v neděli francouzský list Le Parisien informoval, že pořadatelská agentura ASO má plán B s novým termínem a "Stará dáma" by se mohla odložit o měsíc se startem 25. července.

Cyklistické týmy zatím věří tomu, že se závod podaří odjet v srpnu. Francouzský list Le Dauphiné Libéré dnes přinesl informaci, že se Tour podle nového kalendáře pojede od 29. srpna do 20. září. Tím by se ale dostala do termínové kolize s Vueltou.



Jakýkoliv náhradní plán musí nicméně schválit nejen UCI, ale hlavně francouzská vláda a zdravotničtí odborníci. Ředitel Tour Christian Prudhomme už dříve kategoricky odmítl myšlenku, že by se vrchol cyklistické sezony jel bez diváků.



Nový termín zatím nemá ani Giro d'Italia, konané tradičně v květnu. Poslední z Grand Tours španělská Vuelta se stále drží stanoveného data od 14. srpna do 6. září.