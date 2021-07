Českému výběru nepomohlo k úspěchu ani 15 bodů, šest asistencí a pět doskoků kapitána Tomáše Satoranského či double double Jana Veselého, který ke 13 bodům přidal 11 doskoků. Nejlepším střelcem utkání byl s 20 body Furkan Korkmaz.

Není čas na únavu

„Je to složitější. Není to jednoduché hrát bez přípravy. Trošku mi to dneska připadalo jako přípravný zápas. Tohle jsme ale věděli a šli jsme s tím do toho. Každý to má podobné. Myslím, že Turecko si dneska zasloužilo vyhrát," řekl Tomáš Satoranský, který se k týmu připojil až v dějišti turnaje.

„Trošku nás zlobili na útočném doskoku. Musíme hrát trochu fyzičtěji. Připadalo mi, že jsme byli trochu unavení. Není ale čas na únavu. V pátek hrajeme zápas, který rozhodne, jestli postoupíme ze skupiny nebo pojedeme domů. Musíme do toho dát všechno."

Češi dokázali otočit

Turecko, které v úvodním duelu vyhrálo nad Uruguayí 95:86, ovládlo skupinu a čeká jej v semifinále vítěz duelu mezi Řeckem a Čínou. Vítěz utkání České republiky s Uruguayí narazí na Kanadu, která vyhrála skupinu A díky vítězstvím nad Řeckem (97:91) a Čínou (109:79).

Češi dokázali otočit stav z 20:26 na 28:26 díky Bohačíkově trojce a pěti bodům Satoranského, ale soupeř odpověděl sedmibodovou šňůrou. Ginzburgův tým 43 sekund před koncem prvního poločasu poprvé nabral dvoucifernou ztrátu.

Nepadalo to tam

Na startu poslední desetiminutovky sice Ondřej Balvín a trojkou Lukáš Palyza stáhli ztrátu na sedm bodů, ale Turci měli zápas ve své moci. Dvakrát v závěru vedli i o 19 bodů a oplatili českému týmu porážku 76:91 ze základní skupiny mistrovství světa v Číně ze září 2019, díky které Ginzburgův výběr tehdy při tažení za historickým 6. místem postoupil do osmifinále a získal později jistotu kvalifikace o OH.

„Vůbec nám to nepadalo. Doufám, že v pátek nám to bude padat a budeme hrát víc koncentrovaně. Musíme stavit na té energii, kterou jsme dneska chvílemi předváděli. Když to vydržíme déle a bude nám to tam padat, myslím, že máme šanci vyhrát," má jasno Jan Veselý.