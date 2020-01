„A podle mého názoru je nedoceněná,“ zdůraznil Filip Jícha, jenž bude ve Vídni do zítřka, a pak se opět naplno vrhne do přípravy bundesligového Kielu, kde je hlavním trenérem. Na skvělé adrese: na šampionátu se objevilo deset jeho svěřenců.

Co stojí za postupem Česka ze základní skupiny?

Obrovská vůle… Na klíčových pozicích máme hráče, kteří mají kvalitu. Nestárnoucí gólman Martin Galia, defenzivu skvěle řídí Pavel Horák, i naše vzrůstem menší a hubenější spojky Tomáš Babák, Ondřej Zdráhala i Roman Bečvář. Ale co nás opravdu zdobí, je vůle. Ta je dána od obou trenérů.

Oba znáte ještě jako hráče…

Umí být kamarádi a parťáci. Ale také jsou to generálové. I když to mají v českých podmínkách těžké, poskládali kvalitní tým. Když vidím, že se pro házenkářský svět neznámí hráči, Štěpán Zeman, Honza Mojžíš i další, dokážou prosadit proti Makedonii i Ukrajině je to zadostiučinění.

Vy jste postup nečekal?

Řekl bych to jinak. Když se podíváme, s kým jsme hráli, tak to nemohl čekat nikdo. Jakýkoli bod ve skupině by byl naprosto senzační.

Veřejnost ale po šestém místě z posledního Eura postup očekávala…

To je česká mentalita. Já to vidím tak, jak mi můj rozum káže. Proto jsem obrovsky pyšný na kluky. Nemáme ve výběru hvězdu světového kalibru, ale všechno tvoříme týmovostí a soudržností.

Koukáte už na hru jako trenér? V Kielu jste od této sezony hlavní kouč, vedete Bundesligu, takže panuje spokojenost?

Kiel čtyři roky nevyhrál Bundesligu a tři roky nebyl na čele tabulky. To, že ji teď vedeme, stejně jako skupinu Ligy mistrů, je pro nás neuvěřitelná bilance. Momentálně je to krásný pohled, ale tím se nesmíme spokojit. Pokud se nepoučíme z chyb ze čtyř zápasů, které jsme v Bundeslize prohráli, tak mistry nebudeme.

Můžete říct, že už jste do hry Kielu vnesl něco vlastního?

Už minulou sezonu jsem byl asistent, ale teď mám větší možnost věci ovlivnit. Ale ti, kteří to musí předvést, jsou hráči na palubovce. Jde o naši společnou práci.

Podle vyprávění se zdá, že házenou žijete nonstop?

Jasně, ten džob je na 24 hodin denně na celý týden. Největší umění je vypnout a z toho kolotoče občas vyskočit. A o to se snažím. Teď jsem měl deset dnů volna, s rodinou jsme jeli na hory. Cíleně jsem neotevřel počítač, nezajímal jsem se o výsledky. Potřeboval jsem to.

Před deseti lety jste byl na Euru nejlepším střelcem i nejužitečnějším hráčem. Vyvolává to ve vás vzpomínky?

Hráčskou kariéru jsem uzavřel, teď jsem trenér a nechci se vracet. Ale lhal bych, kdybych říkal, že jsem si tady nevzpomněl. Rok 2010 byl pro mě famózní, měl jsem nejlepší formu v kariéře. Dominoval jsem světové házené jako Čech, což není typické.

Už vás napadlo, že byste jednou mohl být na Euru jako trenér?

Teď nad tím nepřemýšlím. Mám to privilegium, že jsem v jednom z nejlepších týmů světa. Hrozně moc si toho vážím, Kiel nosím v srdci.

Ve fotbale se říká, že Real nebo Barcelona bývají lepší než reprezentace. Myslíte si to i o Kielu v házené?

Tohle spojení platí. Podepsal bych ho.