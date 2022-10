Hodnotu jejich cenného kovu nechce nikdo zlehčovat, ale je pravdou, že se do této disciplíny přihlásilo jen šest posádek. Tady asi nelze hledat budoucnost českého veslování. To samé se dá zřejmě říci i o dvojskifu lehkých vah Miroslavu Vraštilovi a Jiřím Šimánkovi, i když u nich je perspektiva vzhledem k úvahám o OH 2024 reálná.

Jízda o medaile je jiný závod

Sportovní ředitel Českého veslařského svazu Ondřej Synek považuje račický šampionát za úspěšný. „České výpravě se to docela povedlo. Dvě finálové účasti a jedna medaile, to je v součtu velký úspěch. Vraštil se Šimánkem na stupně vítězů určitě měli. Bohužel ale u nich převládla nervozita. Nepoprali se s tím jako v semifinále a čtvrtfinále,“ hodnotil posádku, která loni skončila čtvrtá na OH v Tokiu.

Poslední závod, poslední triumf. V Račicích ho kamarádi Synkovi darovali

„Zase to však pro ně jsou zkušenosti. Už vědí, že když udělají takovou chybu, tak se finále nedá vyhrát. Jízda o medaile je jiný závod, je v něm potřeba víc. Doufám, že na to do příštího roku zapracují, protože fyzicky jsou připravení výborně a technicky taky. Chce to dotáhnout ten poslední krůček,“ upozornil devětatřicetiletý Synek.

Podle něj lehký dvojskif v Labe Areně trošku zamrzl na startu. „V první dvěstěpadesátce nejeli s polem. Když člověk není vepředu, tak se malinko zlomí, protože si říká: tam jsem měl být… Pak je hrozně těžké s tím bojovat, když soupeři ujíždějí pryč, a vy děláte, co můžete, ale ne a ne se posunout dopředu,“ popsal rozhodující okamžiky.

Antošová si musí zvyknout na skif

Celkově je ovšem optimistou. „Kdyby Lenka Antošová v neděli skončila v B-finále skifařek o jednu pozici výš (byla jedenáctá – pozn. red.), měli bychom na olympiádu do Paříže kvalifikované čtyři lodě, což by bylo úplně úžasné. Na minulé hry jsem se přímo kvalifikoval jen já a dvojskif holek,“ vyprávěl bývalá elitní skifař.

„Teď je to pro Paříž myslím reálné,“ prohlásil a ke skutečnosti, že Antošová, dvojka žen a těžký dvojskif jezdí teprve krátce, vidí prostor pro výkonnostní růst. „Průměrný věk olympijských vítězů je skoro třicet let, náš tým má okolo třiadvaceti. Takže potenciál máme. Nezaostáváme totiž v technice, ale ve fyzické výkonnosti. Na ní se pracovat dá. Je to jen na nich,“ prohlásil pětinásobný mistr světa.

Synek versus Drysdale. Příběh sportovní rivality, která přerostla v přátelství

Antošová jezdila dlouho s Kristýnou Fleissnerovou, která si nyní plní mateřské povinnosti. Podle Synka si musí víc zvyknout na skif. „Potřebuje se naučit rozvrhnout si síly, to zatím ve finiši nezvládla. Tyto zkušenosti si přenese do příští sezony,“ pravil.

„Kluci z osmy byli nadšení, že předjeli Ukrajince, a viděli, jak je mezinárodní veslování rychlé a kam se musejí posunout, pokud chtějí něco jezdit. Nikdo na ně nepočká. Je to brutální konfrontace s realitou, ale pokud lidi tohle nemotivuje, ve sportu nic nedokážou,“ dodal Synek.