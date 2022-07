Satoranskému na konci června vypršela smlouva ve Washingtonu a stal se z něj volný hráč. Za španělský klub už nastupoval v letech 2014 až 2016, poté odešel do zámoří, kde vedle Wizards, v jejichž dresu do ligy vstoupil i se s ní nyní rozloučil, hrál také za Chicago, New Orleans a San Antonio.

Nadešel čas pro návrat. Anabáze ve slavné NBA? Satoranský zůstal nedoceněný

"Oficiálně je to spíš pro veřejnost. Já už jsem o tom nějaké dny věděl. Cestoval jsem do Barcelony kvůli zdravotním testům a už delší dobu jsem byl rozhodnutý za moji rodinu. Pro mě je to jen oficiální vyjádření a komunikace k veřejnosti. Samozřejmě se strašně těším, až obléknu dres Barcelony," řekl Satoranský českým novinářům v Klajpedě, kde jej čeká dnes večer duel kvalifikace mistrovství světa s Litvou.

NBA opustil Satoranský s bilancí 388 zápasů v základní části a průměry 6,9 bodu, 4,1 asistence a 2,9 doskoku. Při prvním angažmá ve Washingtonu si dvakrát zahrál i play off a nastoupil v něm do 16 utkání. V zámořské lize nastoupil jako čtvrtý Čech po Jiřím Zídkovi, Jiřím Welschovi a Veselém, po jeho odchodu zůstal v NBA jediným českým hráčem Vít Krejčí.

V NBA měl Satoranský možnost pokračovat, ale zvolil návrat do Evropy. "Já jsem měl nabídky zůstat v NBA. Jednali jsme s Washingtonem, myslím si, že tam byl velký zájem o to, abych tam zůstal na další rok. I tím, jak jsem tam absolvoval měsíc a půl na konci poslední sezony, tak jsem si nechal dveře otevřené. Jsem rád, že jsem si nikam nezavřel cestu a měl jsem víc možností. Nebylo to předem dané, to rozhodnutí opravdu padlo v mojí hlavě a řešilo se v kruhu rodinném. Jsem za to rád," podotkl Satoranský.

V Barceloně odehrál sedminásobný český basketbalista roku při dvouletém angažmá 150 zápasů a získal s týmem Španělský superpohár. Jak barcelonský web připomněl při potvrzení jeho návratu, v létě 2016 se při odchodu do NBA rozloučil se slovy, že má v klubu nedodělanou práci a jednou se vrátí, aby získal (ligovou či euroligovou) trofej.

Návrat i kvůli rodině

Pro odchod z NBA do Evropy a návrat do Barcelony měl i další důvody. "Nejdůležitější byl asi ten rodinné stability, kterou jsme poslední roky moc neměli. Hlavně ten poslední rok, kdy se hodně cestovalo a přejíždělo během sezony. Ale myslím si, že i evropský basket mě po těch šesti letech stejně táhnul a najdu se v něm. Jako jsem se v něm našel těsně předtím, než jsem šel do NBA. Myslím si, že mi sedí mnohem víc," konstatoval Satoranský.

"Rozhodoval jsem se samozřejmě i v rámci věku. Přeci jen moje sny a cíle jsou jiné ve třiceti než ve čtyřiadvaceti, kdy jsem do NBA šel. Srdce mi říkalo, že je čas se vrátit, a myslím si, že to bylo správné rozhodnutí," podotkl odchovanec USK Praha, který před barcelonským angažmá působil v Seville.

Navíc se po reprezentační souhře může těšit i na klubovou spolupráci s kamarádem Veselým. "Je to určitě třešnička na dortu. Když jsem se dozvěděl, že o něj Barcelona zájem má, tak jsme si psali, komunikovali a věřili jsme, že to na obou stranách vyjde. Máme speciální vztah na hřišti a mimo něj a vždycky jsme snili o tom, že spolu budeme hrát i v klubu, a teď se nám to vyplní, jak se říká na stará kolena," uvedl.

"Určitě nebudeme v jednoduché situaci, ale to je jeden z důvodů, proč jdeme oba dva do Barcelony, protože jsme oba hodně ambiciózní hráči. Chceme vyhrávat a tyhle cíle nás baví. Myslím, že to bude zajímavá kapitola v našich kariérách," dodal Satoranský.