Pavel Kelemen v kvalifikaci na 200 metrů s letmým startem obsadil 29. příčku, první nepostupovou, Martin Čechman za ním zaostal o dvě pozice. „Místo ve sprintu jsme si nevyjeli, pokud počítám správně, chybí nám čtrnáct bodů. Museli bychom postoupit do čtyřiadvaceti, což se prostě nepovedlo. Kluci jeli na hranici svých možností, ale ty se asi neslučují s postupem z kvalifikace na mistrovství světa,“ hlesl zklamaný brněnský i reprezentační kouč Petr Klimeš.

Brněnská Dukla vybojovala místo aspoň v keirinu, takže na olympijské hry se vypraví pouze jeden závodník, který však zasáhne do obou disciplín, tedy i do sprintu. Česká výprava však sahala po dvou místech do obou disciplín. „Říkal jsem předem, jaké se musejí sejít okolnosti, aby to vyšlo. V keirinu se nám to podařilo, ale ve sprintu ne. Chtěli jsme dvě místa do Tokia hlavně do keirinu, jenže bez systémové podpory a velodromu to dál nedotlačíme,“ litoval Klimeš.

Kelemen předvedl jeden ze svých nejlepších časů kariéry 9,784, ovšem za postupem zaostal 0,019 sekundy. „Jsem zklamaný, bohužel byli v závodě rychlejší ti, které jsem potřeboval porazit. Dlouho se mi nestalo, snad možná nikdy, abych ani nepostoupil z kvaldy. Svět však udělal velký krok vpřed a my ne,“ vyhrkl Kelemen.

Kvalifikaci vyhrál Harrie Lavreysen z Nizozemska, který dvoustovku zajel za 9,253 sekundy. „Co může závodník dělat s takovými časy soupeřů, je ovšem otázka na někoho jiného. Jel jsem maximum a nejlíp, jak jsem uměl. Vždycky věřím, bohužel to je sport a život jde dál,“ hlesl osmadvacetiletý Kelemen.

Čechman zajel čas 9,835 a ztratil na postup 0,070 sekundy. „Vždycky to může být lepší, ale taky horší. Cítil jsem se celkem dobře, trošku mě vyštípalo druhé kilo, což moc ve zvyku nemívám. I kdybych však zajel čas 9,7, stačit to nebude. Spíš je pro mě velké překvapení, co se teď děje, nečekal jsem, že tolik lidí pojede 9,5 a nejlepší 9,25, což je neuvěřitelné,“ divil se Čechman.

Postupovou matematikou zamíchal už kazašský dráhař Sergej Ponomarjov, který v berlínském keirinu vybojoval šesté místo. „Tím postoupil v olympijském žebříčku a z postupu na olympiádu vypadl Jihoafričan (Jean Spies – pozn. red.). Jenže tím pádem naskakuje v platnost klauzule o zastoupení všech kontinentů na hrách, což zařazuje Afriku podle pravidel mezinárodní unie do sprintu,“ objasnil reprezentační kouč.

V žebříčku sprintu spadne Česká republika na patnácté místo za Surinam, jehož zástupce Jair Tjon En Fa došel do osmifinále. Jenže pod vlivem výsledků z keirinu postupuje ze sprintu jen nejlepších čtrnáct národů místo původních patnácti. „A k tomu Jihoafričan. Dostane naše místo, které jsme si vyjeli, ale přišli jsme o něj kvůli zachování olympijské myšlenky o zastoupení všech kontinentů,“ přiblížil Klimeš.

Kelemen startoval na dvou předchozích olympiádách, v Londýně 2012 skončil desátý ve sprintu, o čtyři roky později v Riu de Janeiro byl sedmnáctý ve sprintu a jedenadvacátý v keirinu. O nominaci do Tokia teprve trenér rozhodne, ovšem v keirinu poslední dobou zajížděl lepší výsledky Tomáš Bábek, který na prosincovém Světovém poháru v australském Brisbane bral bronz. „Máme vyjeté jen jedno místo z keirinu. Vím, že na něm mám taky bodový podíl, ale těžko říct, zda můžu jet do Tokia, spíš ne. Věřím, že jsou přede mnou jiné výzvy,“ uvedl Kelemen.

Před rokem v polském Pruszkówě se z kvalifikace postupovalo průměrně s časem 9,88, letos v Berlíně už 9,509. „Když člověk vidí neuvěřitelnou konkurenci, jenom mi dochází, co bych dělal na olympiádě, když tady nejsem schopný postoupit z kvalifikace. Byl bych zklamaný, kdybych zajel 9,5 a nevyšlo to. Takhle kdybych jel na olympiádu, budu tam předposlední či poslední, což mě zatím extra nemrzí. Až na to budu někdy mít, snad postup vyjde, snažíme se,“ podotkl jedenadvacetiletý Čechman.