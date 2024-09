Nezodpovědnost, riskování, absence zdravého rozumu a hazard se životy. Tak hodnotí sportovci, kteří mají zkušenosti s peřejemi a vlnami, pokusy jednotlivců, co si při povodních chtěli poměřit síly s rozbouřeným živlem. Byli tací, co to zkoušeli v lodi, jiní na paddleboardu či surfu. Někdo se dokonce pokoušel skočit do vody, aby si zaplaval…

Povodeň ohrožovala tisíce lidí, ničila majetek a zaměstnávala hasiče a záchranáře. „V uplynulých dnech byla nevhodná doba na jakékoli ježdění. Sjíždět řeky nebylo vůbec na místě. Nejen pro rekreační vodáky, ale i pro zkušené sportovce, kteří jinak jezdí prakticky celý rok. Lidé při povodni řeší úplně jiné problémy a záchranné sbory mají své práce nad hlavu. Je hloupé, když je zatěžuje někdo svou hloupostí,“ nebral si servítky Daniel Suchánek, reprezentant ve sjezdu na divoké vodě.

Povodeň se podle něj liší od jarního tání sněhu, které se projevuje zvýšeným průtokem. „To je předvídatelné a dá se předpokládat, jak se bude situace na řece vyvíjet. Jenže při povodních je to větší level,“ pokračoval závodník z Vysokého Mýta.

„A není to jen velká voda, ale i vítr, který - jak bylo avizováno - je schopný na březích z podmáčené půdy vyvracet stromy. Řeky opravdu nejsou bezpečné. Ani plovoucím větvím se nelze ve vlnách vyhnout. Je to riziko a jde o život. A nejen o život hazardéra, ale někoho ze záchranných složek.“

O víkendu nebyl trénovat. „To rozhodně ne. Navíc náš oddíl všem členům trénink zakázal. Myslím, že takhle to vyhlásili ve všech vodáckých klubech. Nehledě na to, že od druhého povodňového stupně je splouvání řek zakázáno zákonnou vyhláškou, takže jde o protiprávní jednání,“ upozornil Suchánek, který se ve své disciplíně nejvíc prosazuje na deblkanoi a s Ondřejem Rolencem se stali dvakrát mistry světa.

Druhým expertem, který se pro Deník k této problematice vyjádřil, je Libor Pešek, mistr světa v jízdě na raftu. Situaci, kdy lidé riskují, pamatuje i z povodňové situace v roce 2013. „Názor mám vyhrocený. Je to jednoznačné - na vodu se při povodni prostě nejezdí. Jednak to je samo o sobě nebezpečný a pak mi to přijde nemorální, když se ze zpráv dozvídáme, že jsou lidé v zaplavených oblastech evakuováni a nemají kde spát, a někdo jiný se baví,“ říkal rezolutně.

„Paradoxem je, že při povodni na vodu vyrážejí spíš nezkušení vodáci. Nemají dostatečné vybavení a zkušenosti. To mi přijde úplně alarmující. Za normálních okolností moc nejezdí a teprve až se zvětší proud, tak vyrazí. Pokud je povodňový stupeň větší než jedna, porušují zákon o plavbě. To platí pro všechny uživatele vod,“ vykládal Pešek, který je zaměstnán na Povodí Vltavy.

Cena za záchranu života šílenců na raftu

Domnívá se, že lidé, kteří to nevědomky porušují, hledají adrenalin a v tu chvíli u nich přestává fungovat racionální úvaha. „Chtějí si něco dokázat, často se při tom posílí alkoholem a v horším případě vezmou s sebou někoho z rodiny. Je to asi touha překonat živel a sám sebe. Někdo to v sobě takhle má. Naproti tomu vodák, který prošel klubem, uvažuje tak, že v případě nejistoty raději nevypluje,“ zmínil Pešek.

Do kompetence Státního podniku Povodí Vltavy patří za normálních okolností upozorňovat vodáky na překážky, nejčastěji ne jezy. „Snažíme se umisťovat výstražné cedule na břehy, osazujeme je záchrannými kruhy a do určité míry děláme osvětu na našich webovkách a sociálních sítích. Popravdě to moc nefunguje, protože ti lidé, kteří na vodu vyrážejí, nejsou z těch, co by takové stránky navštěvovali. Často bývá přítomen vliv alkoholu,“ poznamenal.

Ví o čem mluví. Před jedenácti roky, kdy došlo na Vltavě ke střední povodni, byl u Vyššího Brodu při zachraňování raftařů z převrženého plavidla. „Skupinka čtyř nebo pěti lidí vyrazila, když protékalo 130 kubíků za vteřinu, přičemž běžný letní průtok je šest až dvacet kubíků. Byl jsem pracovně podél vody a viděl, jak se raft motá ve vodním válci. Bylo jasné, že to bylo nad síly posádky,“ vzpomínal.

„Půjčil jsem si od hasičů vestu a jednoho pána jsme zachránili. Dalšího se pak na břehu bohužel nepodařilo oživit a druhému, kterého jsme vytáhli z pod jezu, nebylo také pomoci. Záchranáři měli být někde jinde a ne řešit bandu nezodpovědných lidí. Smutné je, že z pána, co jsme vytáli, byl cítit alkohol,“ dodal Pešek, který za svůj čin dostal Cenu fair play.

Jediný, kdo hazardování se životem na vodě schvaloval, byl někdejší kanoista Lukáš Pollert. Použil větu: „Dřív to nikomu nevadilo. Bylo to normální.“ Na sociální síti za to lékař a bývalý olympionik schytal kritiku, podobně jako za svá jiná provokativní vyjádření směrem k Ukrajině či koronaviru.