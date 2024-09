Jiří Prskavec (vlevo) a Lukáš Rohan (vpravo) při letošním ME v Tacenu. Třetím do party byl Václav Chaloupka

„Nejsem asi ta správná osoba, která by o tom měla mluvit, protože vodní slalom se převážně odehrává na umělých kanálech postavených člověkem. To se nedá srovnávat se skutečnými řekami a lidmi, kteří na nich jezdí. Nejsem odborník na sjíždění vodních toků,“ prohlásil Lukáš Rohan.

„Vždycky záleží na okolnostech. Každopádně člověk, který chce v těchto dnech jet na rozvodněné řece, by se měl zamyslet nad tím, jestli voda, která se jindy jeví sjízdná, tomu odpovídá i za povodňového stavu,“ vzal si slovo Jiří Prskavec.

Maximálně by si zajezdil rovně po Labi

Co se týká závodů, tak si olympijský vítěz z Tokia pamatuje velkou vodu v Bourg St. Maurice, kde byla trať pod vodou. V Tacenu bývá vysoký stav vody běžný. „Ovlivňuje to závody. Letos se tam program mistrovství Evropy smrskl do dvou dnů. Jezdilo se na výrazně vyšší vodě,“ vybavil si závodník, který kombinuje obě slalomové disciplíny.

„Náš sport se odehrává v přírodě. Voda je živel a spoutat proud není v lidských silách. Příroda je silnější než my a musíme se ji přizpůsobit. Nejsme jejími pány,“ poznamenal Lukáš Rohan.

Podle něj je ježdění za druhého povodňového stavu naprostá blbost. „U nás to je ostatně zakázané. Musí se však rozlišovat situace, kdy teče o něco víc vody, neplavou tam stromy nebo věci, které jsou nebezpečné. V takovém případě dokážu pochopit, že to chce někdo zkusit. O tom je sjíždění divoké vody, ale musím znát její stav a mít zkušenosti, abych to posoudil. Já osobně bych neriskoval. Obzvlášť teď, kdy zatěžkávat bezpečnostní složky, aby někoho zachraňovaly, je blbost,“ prohlásil kanoista.

„Jedna věc je něco sjíždět a druhá se tím veřejně chlubit. To je podle mě úplný nesmysl,“ pokračoval. „Pochopím, že zkušení vodáci umí vyhodnotit, že současná situace může být někde podobná tomu, jako když na jaře taje sníh. Na druhou stranu je lidská hloupost, když někdo při druhém stupni vytáhne paddleboard nebo si jde zaplavat. Tohle se nedá házet na vodáky,“ zmínil extrémní případy jednání některých hazardérů.

Ruší se závody po celé republice

„Také bych posuzoval jinak, když si někdo za vyššího stavu půjde na Štvanici zasurfovat na vlnu, která tam teď je. Děláme to tak každý rok, ale musíme vědět, jak to na tom úseku vypadá. Něco jiného by bylo sjíždět rozvodněnou řeku v místech, kam se nemohu podívat,“ varoval.

Umělý kanál v Troji, kde Prskavec a Rohan trénují a kde se konají významné světové závody, je momentálně zatopený. Ruší se závody po celé republice včetně dorosteneckého mistrovství republiky v Českých Budějovicích.

„Troja je celá zaplavená, ale trať byla na povodeň připravená. Myslím, že kluci stačili všechno uklidit, aby to neodplavalo a nezpůsobilo další školu. Nemělo by se tam nic poničit. Snad to neodnese loděnice,“ doufal Prskavec.

„Jsme druhý týden na světových pohárech, povodni jsem se vyhnuli, ale i z dálky sledovat následky spouště je bolestivé. Alespoň takhle bych chtěl poslat obrovskou podporu lidem, které to zasáhlo a ovlivní to jejich životy,“ vzkázal ze Španělska Rohan.