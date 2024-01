České pozemní hokejistky v sobotu vstoupí do bojů o postup na olympijské hry v Paříži. O historickou účast pod pěti kruhy se národní tým popere v kvalifikačním turnaji v daleké Indii. Hráčky už se oklepaly z dlouhé cesty, stále si ale zvykají na exotické a v mnohém nezvyklé prostředí. Pálivým kořením počínaje a smogem konče.

Přivítání českých pozemních hokejistek v Indii. | Video: se svolením Českého svazu pozemního hokeje

Přivítání českých pozemních hokejistek v indickém Ráňčí připomínalo příjezd bolywoodských hvězd. Červený koberec, tanečnice, věnce kolem krku a cvakání fotoaparátů – nic nechybělo. Na podobnou show nejsou tuzemské hráčky zrovna zvyklé.

„Trochu nás zaskočilo, že nás vítali hned po přistání, ale moc jsme si tu slávu užily. Bylo to dost divoké a přitom fajn,“ zářila nadšením zkušená záložnice a útočnice Anna Vorlová. Některé z českých hráček se hned daly do tance, desetihodinovému letu se dvěma přestupy a dlouhým čekáním navzdory.

Pozornost médií i fanoušků svědčila o tom, že v Indii má pozemní tenis o dost jiné postavení než v Česku. „Už na letišti nás čekal houf fotografů, kameramanů a reportérů, což vypovídá o popularitě pozemního hokeje v Indii,“ povšimla si Vorlová.

Vidíme, že se v Česku máme fakt dobře

Poté, co hráčky obdržely uvítací taštičky se šátkem, náhrdelníkem, náramky a náušnicemi, vyrazily do hotelu. Ani tam si česká výprava nemůže stěžovat na nedostatek péče, Indové jsou srdeční hostitelé. Jediným zádrhelem by snad mohly být leda odlišné gastronomické zvyklosti.

„Většina jídel je tedy pálivějších, ale dělají nám také těstoviny, aby nám strava vyhovovala,“ řekla sedmnáctiletá Linda Nedvědová, nejmladší hráčka na soupisce.

Najdou ale i negativa. Pozemkářky hned zaznamenaly, že milionové město Ráňčí se potýká se silným smogem. „I na hřišti se nám hůř dýchá,“ podotkla Nedvědová po prvním tréninku. A při cestách autobusem z hotelu na stadion a zpátky nelze přehlédnout tamní chudobu.

„Když jedeme z tréninku, koukáme kolem sebe z oken autobusu a říkáme si, že se v Česku máme fakt dobře. A že nám to úplně nedochází. Může být i hůř,“ všimla si Nedvědová.

Historický úspěch (skoro) na dosah

Co čeká české reprezentantky v dalších dnech? Tvrdá dřina. V sobotu 13. ledna se od 10.00 našeho času utkají s Japonskem, o den později od 7.30 s Chile. Tyto dva duely budou pro olympijské naděje zřejmě klíčové, protože na závěr základní skupiny Češky hrají s favorizovanými Němkami (v úterý 16. ledna).

Do semifinále postupují dva nejlepší týmy ze skupiny, následuje finále a zápas o třetí místo. Místenky do Paříže totiž získají tři nejúspěšnější celky.

„Připravujeme se teď na Japonky. Rozebíráme je hráčku po hráčce, jejich herní strategii a systémy, a připravujeme se na to, co která hráčka dělá,“ popsala reprezentantka Natálie Nováková detailní přípravu na start do turnaje.

Případný postup na olympiádu by byl pro český pozemní hokej historickým úspěchem. Mužský tým se na hry nedostal nikdy, ženy se účastnily her v Moskvě v roce 1980, kde pro Československo získaly stříbro. Šlo o jejich první a dodnes poslední účast.