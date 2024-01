Chtěly se poprat o historickou šanci startovat na olympiádě v Paříži, ale nevyšlo to. České pozemní hokejistky prohrály i druhý zápas kvalifikačního turnaje a už je jasné, že pod pěti kruhy budou scházet. Rozhodla o tom jasná porážka 0:6 s Chilankami.

Česko - Chile, olympijská kvalifikace pozemních hokejistek. | Foto: se svolením Českého svazu pozemního hokeje

Na kvalifikační turnaj v indickém Ráňčí přijely v dobrém rozpoložení a s optimismem. Hned na úvod čtyřčlenné základní skupiny však české pozemní hokejistky prohrály s Japonskem 0:2 a v nedělním zápase o udržení naděje na postup do semifinále nestačily na Chilanky.

Výsledek 0:6 vypadá hodně krutě, Jihoameričanky si ale rozhodující náskok vytvořily až během třetí čtvrtiny. České reprezentantky v úvodu svazovala nervozita a z ní plynoucí nepřesnosti, naopak Chilanky si udržovaly převahu a proměňovaly šance.

„Myslím si, že zápas rozhodly hlavně zkušenosti,“ hodnotila porážku jedna z ostřílenějších reprezentantek Adéla Lehovcová. „Takovéto zápasy rozhoduje klid na hokejce. Chilanky byly určitě lepší v rychlosti a fyzičce, ale myslím si, že neukazujeme ani polovinu toho, co umíme,“ mrzelo jí.

Smutný závěr

Výběr plný mladých hráček se podle musí teprve naučit, jak ustát klíčové chvilky důležitých zápasů. „Když už se něco povede, tak právě ty zkušenosti udělají to, že začneme panikařit a začneme hrát něco jiného, což je škoda,“ řekla Lehovcová.

„Kdybychom hrály to, co umíme, tak si myslím, že jsme mohly klidně remizovat. V české lize se na to ale určitě nedá připravit, chce to co nejvíc mezinárodních zápasů. Pro mladé holky je tohle super zkušenost, pro nás smutný závěr,“ dodala dvaatřicetiletá záložnice, pro níž šlo zřejmě o poslední šanci na olympijskou účast.

Na Češky v Indii čeká ještě zápas s vysoce favorizovanými Němkami, v němž se pokusí nabrat tolik zmiňované zkušenosti a alespoň vstřelit první branku na turnaji. Dlouhodobým cílem ženské reprezentace je pak postup na další olympiádu v Los Angeles.