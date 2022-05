Nová infrastruktura, speciální příprava. To vše má vést k účasti na olympiádě. Když ne za dva roky v Paříži, tak ideálně v Los Angeles 2028.

A pokud je řeč o pozemních hokejistkách, tak právě ony mají nově se rodící tým, jenž se tvoří kolem kapitánky Kateřiny Laciné. Prvním cílem této party je srpnová kvalifikace na mistrovství Evropy.

Kdyby tam postoupily, ve hře by byla i Paříž. "Uděláme vše, co je v našich silách, ale dlouhodobý cíl je opravdu nastaven na Los Angeles," řekl irský kouč českého národního celku Gareth Grundie.

Grundie je dalším cizincem, kterého zlákal český sport. Rozkoukal se a hned v úvodní zkoušce mohl slavit.

První zápas v Praze byl spíše opatrnější a oba týmy se seznamovaly. I na Švýcarkách, které okupují podobné příčky na světovém žebříčku jako Češky, byla znát nesehranost. Domácí naděje dokázaly proměnit více šancí a vyhrály 3:1. Stejný výsledek i průběh hry se opakoval v sobotu v Plzni. Nedělní utkání bylo pro diváky nejatraktivnější. Češky v Edenu hře dominovaly a zvítězily 6:1.

Několik generací

"Zejména v posledním utkání na Slavii bylo na našich hráčkách vidět více energie, chuti a bojovnosti. Zkoušeli jsme každý den na Švýcarky malinko jiný systém, osvědčil se zejména ten z neděle, kdy jsme byli i brankově efektivnější," neskrýval po závěrečném hvizdu úsměv irský kouč. „S průběhem celého trojutkání jsem velmi spokojen. Rotovali jsme 26 hráček, každá z nich měla šanci ukázat, že do týmu patří. Určitě máme na čem stavět, zároveň však víme, na čem v budoucích týdnech zapracovat. Bude to hodně i o fyzické připravenosti," dodal.

Tým byl složen z několika generací. Na jednom pólu byste našli sedmnáctileté naděje, na tom druhém pak veteránky oplývající mnoha zkušenostmi.

Nejzkušenější Češkou byla při víkendových bojích Tereza Mejzlíková, medailistka z halového evropského i světového šampionátu. "S přípravou jsme spokojené. S novým koučem přicházejí změny, které potřebují čas na zažití, ale mohu říci, že se jedná o zajímavý impulz," svěřila se 35letá bývalá kapitánka, která před akcí oficiálně předala pásku Kateřině Laciné. "Už byl čas. Cítím, že vedoucí roli po mně musí přebrat mladší," usmála se.

Historický úspěch pětibojařky. Novotná byla senzačně druhá. Silné emoce, řekla

Laciná je největší hvězdou českého pozemního hokeje, vždyť působí v Belgii. "Moc si vážím toho, co Tereza celému českému hokeji dala. Je to pro mě velká čest přebírat pásku právě od ní. Jsem moc ráda, že se nám rozhodla ještě pomoci na hřišti a udělám vše pro to, abych týmu dávala stejně pozitivní energie, jako mu dávala s páskou v posledních letech ona," reagovala čerstvá kapitánka.

Následovat budou tréninky a hráčky z české ligy čeká v následujících dvou týdnech vyvrcholení domácí sezony v podobě play-off. "Podařilo se nám společně s kluby připravit dobrý plán, kdy vnímáme jejich potřeby a na druhé straně si kluby uvědomují důležitost národního týmu. Věříme, že se nám společným úsilím povede dostat český pozemní hokej v následujících letech nejen do evropské špičky, ale také na olympijské hry," uzavřel Martin Capouch, jeden z asistentů reprezentačního kouče.

