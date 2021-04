Sportovci musí počítat s tím, že budou neustále pod dohledem. „Budou mít nainstalovány aplikace na sledování a na zdravotní stav, na každém kroku jim bude měřena teplota,“ prozradil šéf olympijské výpravy Martin Doktor.

Dva týdny před začátkem olympionici odevzdají plán, kde se budou pohybovat. Před cestou projdou řadou testů, po příletu je čekají každé čtyři dny. „Bude to tvrdá řehole. Sportovci se budou uzavřeni v bublinách. Vůbec se nedostanou do města. Z různých akcí jsou už na to ale zvyklí,“ pokračoval.

InfografikaZdroj: DeníkJejich prostorem budou v podstatě jen olympijská vesnice a sportoviště. Připravuje se však možnost, že by mohli využívat Český dům, který bude určený hlavně pro jejich potřebu.

Sto dní před začátkem je v Tokiu v podstatě všechno hotové. Japonci byli připraveni na loňské konání OH. Všechny inspekční cesty v době koronaviru do dějiště her odpadly. Stav příprav je však možné sledovat on-line.

Například minulý týden byl Martin Doktor účastníkem hodinu a půl dlouhé prohlídky olympijské vesnice, kdy český spolupracovník za asistence členů organizačního výboru natáčel na telefon místa, kde bude český tým pobývat. Spatřil tak společné a medicínské prostory i jednotlivé pokoje.

„Bylo to pro nás velice důležité, neboť jsme se mohli aspoň trošku v reálu podívat, jak to tam vypadá a na co se máme připravit. Zjišťovali jsme i takové maličkosti, kde jsou umístěné zásuvky na elektřinu.“

Uveřejňované zprávy o odporu obyvatel Tokia vůči olympiádě rozptýlila moderátorka Naomi Adachi. „Nevím, kde se ty informace berou. V Japonsku panuje normální život, roušky nosí většina lidí, ale tak to bylo i před pandemií. Na olympiádu se tady všichni těší.“