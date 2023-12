Vzhledem k tragickým událostem v centru Prahy byl zrušený přímý přenos z dnešního večerního vyhlášení ankety Sportovec roku. Na začátku proběhne minuta ticha, všichni účinkující budou mít černé pásky.

Markéta Vondroušová | Foto: ČTK/AP Photo/Alberto Pezzali

„Nebylo by vhodné, aby se slavilo. Pořad bude odvysílán někdy později, pravděpodobně po vánočních svátcích,“ prohlásil předseda Klubu sportovních novinářů a televizní komentátor a moderátor Michal Dusík.

Nemůžeme hrát fotbal, řekl Tvrdík. Kvůli střelbě v Praze žádá odklad Ligy mistrů

Tenistka Markéta Vondroušová se o událostech dozvěděla až po příjezdu do hotelu Hilton, kde proběhe vyhlášení ankety Sportovec roku. „Těžko se o tom mluví. Je to hrozná tragédie, něco šíleného. Zrušit vyhlášení by ale přes hrozivou situaci asi nešlo. Stálo to velké úsilí a účinkující jsou na to připravení. V Česku je něco takového nevídané,“ dodala smutně.