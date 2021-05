Jiří „Denisa“ Procházka se ve ztichlé aréně v Las Vegas postaví Dominicku Reyesovi, Američanovi, přes něhož by mohla vést cesta k titulové šanci v UFC.

„Jsem připravený. Když to půjde v prvním kole, může to skončit po pár sekundách. Ovšem klidně vydržím až do pátého kola,“ vyhlásil český bojovník.

V kleci už schytal nejednu ránu, ale obvykle je tím, kdo tvrdé direkty rozdává. Pokud vás třeba svět MMA obvykle míjí, potom vězte, že jméno Procházka (či přezdívka Denisa) už má svůj zvuk. „Patří k nejlepším na světě,“ nechal se slyšet i šéf organizace UFC Dana White.

Na 28letého rodáka ze Znojemska, jenž září v kategorii polotěžké váhy, prší chvála zaslouženě.

Vyhrál devětkrát za sebou, vždy tak, že soupeře „vypnul“ způsobem K. O. „Je to otázka dřiny a výdrže,“ poznamenal Procházka.

Na hranu možností

Obletovaný chlapík se mezi světovou elitu dostal v lednu roku 2020. Loni také v UFC absolvoval svůj debut. Ale teprve teď přichází největší zkouška.

„Ví, jak důležitý je to zápas, a udělá pro výhru sto procent možného,“ přiblížil týmový parťák Andrej Kalašnik z Jetsaam Gymu Brno. Podobná slova volí také Patrik Kincl, přední český bojovník MMA: „Dokáže jít na úplnou hranu svých možností. Psychika, to je jeho velká přednost.“

Otázkou je, co lze čekat od Reyese. Američan bude hrát takzvaně o svou budoucnost. Loni dvakrát padl, vycouval z původního termínu. „Ale my ty dva měsíce navíc vzali pozitivně,“ komentoval odložení zápasu Procházkův trenér Martin Karaivanov.

Odložení navíc pomohlo prestiži zápas je hlavním magnetem UFC Fight Night.

Názory ke střetnutí v kleci tak říkají nejrůznější experti i osobnosti. Kupříkladu Anthony Smith, v žebříčku UFC hned za pátým Procházkou, na adresu českého bojovníka uvedl: „Je šílený, praštěný, ale ten styl je zábavný. Myslím, že to on by měl vyhrát.“

Víc než Slavia

Podobných predikcí byste našli víc. „Denisu“ označují za favorita i bookmakeři, jejichž názor stojí za zmínku. Procházka dostal kurz 1,6:1 (Reyes 2,3:1). K tomu se očekává konec K. O. (kurz 1,3:1).

Elitní MMA láká jako nikdy předtím. „Na tenhle zápas se sází o padesát procent víc než na fotbalové utkání Slavie s Plzní, kde jde o titul,“ prohlásil Petr Šrain, mluvčí sázkové kanceláře Fortuna.

Vše nasvědčuje tomu, že o víkendu bude opravdu hodně českých fanoušků ponocovat.

Nebo si radši nařídíte budík?