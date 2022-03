Masarykův okruh se otevírá veřejnosti. O víkendu bude patřit procházkám i běžcům

Po dvouleté covidové přestávce se závodníci opět postaví na start Sportisimo 1/2Maratonu. Očekává se okolo 11 tisíc účastníků v čele s elitními běžci. Stejně jako v jiných sportech, budou chybět profesionální závodníci z Ruska a Běloruska.

„Zveme na sobotu 2. dubna do centra Prahy nejen milovníky dlouhých běhů, ale i diváky, aby kolem trati v centru Prahy vytvořili pořádnou fandící kulisu,“ dodává prezident RunCzech. Jindy beznadějně vyprodaný Sportisimo 1/2Maraton Praha nabízí kvůli složité postcovidové době ještě několik volných startovních míst, jejichž ceny začínají na 1500 korunách.

„Zájemci o dubnový závod musí být opravdu rychlí, na registračním webu je ještě několik desítek startovních čísel – ověřovali jsme totiž reálně startující běžce z loňských registrací, jež se kvůli lockdownu převáděly do letoška,“ vysvětluje Capalbo s tím, že účastníci se mohou těšit i na překvapení v podobě značkového trička adidas z limitované edice All Runners Are Beautiful jako poděkování za dva roky čekání na závody.