„Pokud se student doma dozví, že ho fotbal nebo hokej může živit deset nebo maximálně patnáct let a pro život je důležitější vystudovat lukrativní obor, tak po maturitě sport na vyšší úrovni většinou opustí,“ říká psycholožka Zdeňka Sládečková, která se podobnými případy zabývá.

Trénink u Nadala i tři sporty naráz. Seznamte se s vycházejícími hvězdami

Rodina hraje zásadní roli. „Dítě je nejbližšími formováno, a potomek tudíž dlouho dopředu cítí a ví, že rodiče preferují vzdělání. Většinou pak jejich názor akceptuje,“ míní psycholožka.

Pozor na rodiče, kteří se chtějí chlubit

Pravým opakem jsou rodiče, které dětem sport vybrali. Třeba proto, že ho sami dělali, nebo mají představu, že by v něm jejich dítě mohlo být úspěšné. Pak dělají pro jeho „štěstí“ všechno možné i nemožné a přejí si, aby z potomka vyrostl vrcholový sportovec.

„Když se ale s takovými dětmi dostanete o samotě do hovoru, často se dozvíte, že jim je jedno, jestli se v tréninku snaží nebo ne. Jejich motivace je tak mnohem vlažnější a nemají šanci splnit to, co si rodiče představují,“ pokračuje Zdeňka Sládečková.

Patnáctileté sokyně? Dřív bylo víc starších holek, říká krasobruslařka Březinová

V rodičovské snaze se negativně projevuje určitá forma prestiže, nebo toho, co sami v životě nestihli. „Domnívají se, že se budou moct pochlubit, když z jejich dítěte bude profesionální tenista nebo hokejista hrající NHL. Snaží se podle své vize děti modelovat, ale ono to obvykle nevyjde,“ konstatuje.

Potíže juniorských medailistů

Dalším úskalím, s nímž se sportovci v útlém věku musejí popasovat, je pokračování v úspěších z dorostu a juniorů. Sportovní federace sice v individuálních disciplínách zavedli věkovou kategorii do 23 let, která nabízí pozvolnější přechod, hrají se šampionáty do 20 let, ale i tak se stává, že mládežničtí šampioni na úspěchy už nenaváží.

„Období před dvacátým rokem je složité. A stejně složité je jako juniorský medailista přejít o level výš. Tito lidé ještě nemají stabilizovanou osobnost. Jsou hodně závislí na postojích svého okolí. Nechají se jím tvarovat, ale zároveň se začnou strachovat, jestli se jim v nových podmínkách podaří navázat na dřívější úspěchy,“ vypráví Sládečková.

Konec ve 24 letech. Z veškerého úsilí bez úspěchu se cítím unavený, říká Polášek

V takovém okamžiku dospívající děti nesou hůř, že je pryč doba, kdy se jim všechno dařilo, získávaly tituly, a už nejsou vnímány jako hvězdy. „V takových okamžicích se často začnou prát samy se sebou, a pokud se jim nedostane odborné rady, může jejich dosud zářivá kariéra kvůli hlavě předčasně zhasnout.“

Nevyhýbat se odborníkům

Psycholožka upozorňuje, že talentované děti by neměly jen trénovat, ale také navštěvovat odborníky, kteří by je ochránili a poradili jim, jak si v takových situacích počínat. Stává se totiž, že některé po velkém úspěchu přestanou výkonnostně růst a v podstatě končí.

Naděje na lepší zítřky? Podívejte se na mladíky, kteří mají spasit český hokej

„Když se vrátí ze šampionátu se zlatou placku, kolikrát si na sebe naberou nesmyslné nároky a mají pocit, že musí být pořád první. Nemají však vypěstovanou odolnost a nejsou schopní uznat, že skončit třetí nebo čtvrtý, také není špatné,“ poukazuje.

„Bývá to těžký moment. Přitom není složité si to vyjasnit a děti správně nasměrovat, aby věděly, jak zlomové momenty pojímat a vytvořit si správný postoj. Obvykle by stačilo pár konzultací se sportovním psychologem nebo mentálním koučem, a pak by zase mohly dál frčet,“ dodává Zdeňka Sládečková.