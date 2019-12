Byl rok 2019 pro český softbal zlomový?

Absolutně. A ve všech ukazatelích. Domácí mistrovství světa mužů, olympijská kvalifikace žen… Tyhle stimuly znamenají pro český softbal strašně moc. Je jen na nás, na vedení svazu, abychom je dokázali uchopit a protavili do vlastního hnutí. Cíl máme jasný, dostat se k základně čítající 10 tisíc členů. K tomu, aby každý z nich byl v naší komunitě rád a měl v ní svébytné místo.

Rozumím tomu správně, že je pro vás nárůst členské základny důležitější než výsledky?

To zase ne. Výsledky jsou důležité, protože udávají tón a prestiž sportu. Ty se ovšem odrazí na členské základně. Vezměte si, jakým způsobem narostl biatlon či florbal. To je ten nejlepší příklad. Ryzí nadšení v těchto odvětvích prorostlo směrem dolů.

Znamenají pro vás biatlon a florbal určité vzory?

Biatlon je trochu jiný sport, individuální. Je ale pravda, že s Filipem Šumanem (prezidentem Českého florbalu) často diskutujeme. A do jisté míry čerpáme z vývoje florbalu u nás. Filip říká, že musíme být rozhodnější. My jsme ovšem pro větší volnost klubů.

Říkáte zlomový rok. Byl také úspěšný?

Otázkou je, co je to úspěch. Z hlediska sportovních očekávání rok 2019 v zásadě úspěšný nebyl, oba cíle se totiž nenaplnily. Medaile na mistrovství byla snem, ale také jsme chtěli dosáhnout nejlepšího umístění v historii. A na páté místo (Češi skončili osmí) jsme se nedostali. Na olympijské kvalifikaci hrály holky tak dobře jako nikdy předtím. Byly strašně blízko, ale zároveň daleko. Svět se posunul dál a bez Američanek, které měly v kádru třeba Italky, byl postup téměř nedostižný.

Nicméně se softbal zviditelnil. Jaké jste měl pocity, když jste viděl plné ochozy během mistrovství světa a probíral se kvanty článků?

To byla mimořádná odměna pro všechny lidi, kteří se točí okolo softbalu. A já jim chci za jejich práci moc poděkovat. Mám jeden osobní zážitek. Volala mi mexická velvyslankyně, která byla pozvaná na zápas své vlasti s Českem. Druhý den přišla i na dopolední utkání a tribuny byly zase plné. To ji dojalo, nechápala, jak jsme dokázali lidi do softbalu tak zblbnout. (směje se) Anebo mi gratuloval Jirka Kejval.

To mě zajímá. Co říkal?

Že se v Českém olympijském výboru baví jen o softbalu. To jsem tedy koukal. Ano, výsledkově jsme chtěli být jinde. Ale zkuste mi říct, kolik českých týmových sportů je osmých na světě. Já si vybavím basketbal, hokej a florbal.