Můžete čtenářům Deníku sdělit, který ze sportů máte nejraději?

Dělal jsem lehkou atletiku, baví mě cyklistika nebo lyžování. Hrával jsem squash nebo později s dětmi badminton. Rád se dívám na kolektivní sporty.

Kterému sportovci byste v současné době nejraději udělil vyznamenání a proč?

Lukáši Krpálkovi, je to charakter a velký bojovník. Nebo Ester Ledecké, je unikátní tím, jak je univerzální.

Hokejový svaz zakázal start v reprezentaci těm hráčům, kteří po ruské agresi odešli do KHL. Souhlasíte s tím? (zákaz se vztahuje jen na hráče, kteří do Ruska odešli poté, co Rusko napadlo Ukrajinu)

Do sportu se politika promítá, marná sláva. A do hokeje zvlášť. Souhlasím s tím, že vojenská agrese Ruska je tak vážný faul, že by ji sportovci neměli tolerovat. S verdiktem hokejového svazu souhlasím.

Byl byste pro to, aby čeští medailisté z olympijských her obdrželi vyšší finanční odměnu než dosud? (nyní to bylo 2 400 000 korun za zlato, 1 800 000 za stříbro a 1 200 000 korun za bronz)

Nemám představu, potřeboval bych se zeptat odborníků. Protože na přípravu nebo na vybavení čeští medailisté museli vynaložit často mnohem vyšší částky.

Perlička na závěr: V jakém čase dokážete uběhnout jeden kilometr?

Nevím, už dávno neběhám na čas. Ale rád běhám trasy naboso v terénu, a to dosahuji nejvyšší rychlosti kolem pěti minut na kilometr. Jsem spíš fajnšmekr, rád si dám delší trasy bez stresu.