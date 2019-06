A první dárek si se spoluhráčem Ondřejem Perušičem vybojoval na písku, když v osmifinále čtyřhvězdičkového turnaje Světové série FIVB J&T Banka Ostrava Beach Open porazili Martina Ermacora a Moritze Pristauze z Rakouska 2:0 (18, 19).

Dárek připravili oslavenci po vítězném utkání i organizátoři turnaje na velkoplošné obrazovce nad centrálním kurtem. „Pokochal jsem se ‚pěknými‘ fotkami z mládí,“ zasmál se Schweiner momentkám ze svého života.

Bylo to překvapení, o tom, že dojde k jejich promítání, dopředu nevěděl.

A pak mu víc než tisícovka diváků společně zazpívala Happy Birthday.

„Bylo to úžasné! Už se mě ptali, jestli mi v jednu chvíli přálo tolik lidí. Asi nepřálo. A ještě zpívalo! A ne falešně,“ potěšil Schweinera sehraný sbor v hledišti.

Na publikum pějí ódy oba čeští plážoví volejbalisté.

„Atmosféra je úplně neskutečná. Jsme hrozně nadšení z toho, že i potom, co vypadly dámské a vlastně všechny další české páry, se přijelo tolik lidí podívat na to, co předvádíme my. Jsme moc rádi, že jsme jim to vrátili dobrým výkonem a doufáme, že se podíváme společně i do neděle,“ přál by si Perušič navázat loňské 4. místo.

Ke splnění svého snu ale musejí zdolat hvězdné brazilské duo Alison Cerutti, Álvaro Morais Filho.

Ke čtvrtfinálovému souboji dojde na centrálním kurtu dnes v 18.30 hodin a české jedničky budou k postupu potřebovat ještě větší podporu diváků.

ČEŠKY ROZDÁVALY PODPISY

S pískovými kurty na ostravském turnaji se Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková rozloučily v pátek, kdy je v opravách základní skupiny vyřadily Švýcarky Betschartová a Hüberliová. Místo obhajoby loňského vítězství tak spadly na

dělené 25. místo. I přes velké zklamání, které obě prožívají, zůstaly v Dolních Vítkovicích. V sobotu měly autogramiádu a zájemci si na podpis ženských českých jedniček a světových dvojek museli vystát dlouhou frontu.