Operované pravé koleno moderního pětibojaře Jana Kufa už téměř v ničem neomezuje. Začátkem roku ale neprožíval veselé období - podstoupil operaci menisku, pak musel na další zákrok kvůli zánětu a čtrnáctidenním ležením zhubl o osm kilogramů. Nohu rozhýbával i "měsíční chůzí" a jako jednomu z mála mu pomohlo přeložení olympiády v Tokiu o rok, protože má čas dostat se do formy.

Moderní pětibojař Jan Kuf

"Vypadá to dobře. Dost tomu pomohlo, že opadl jakýkoliv tlak, aby to bylo co nejdřív. Koleno má teď dostatek prostoru se uzdravovat," uvedl Kuf v tiskové zprávě a v rozhovoru pro ČTK dodal: "Už můžu absolvovat všechno bez omezení. Koleno ještě není silné, jak bývalo, ale už to stačí na to, co teď trénujeme."