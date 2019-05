Hlavní trenér ženské volejbalové reprezentace Giannis Athanasopoulos má za sebou premiéru před českými fanoušky. Jeho svěřenkyně odehrály v pořadí druhý zápas Golden European League 2019 v domácím prostředí v Brně, tentokrát proti Slovensku. A diváci v hale na Vodově se rozhodně nenudili, oba týmy totiž svedly dlouhou napínavou bitvu, kterou musel rozhodnout až tie break.

České reprezentantky. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Z vítězství v pětisetovém dramatu se nakonec radovalo Slovensko. „Dnes jsme bojovaly, co to šlo, bohužel bylo utkání o maličkostech, které nakonec rozhodly i vypjatý konec zápasu. Určitě to zamrzí, ale myslím si, že se nemáme za co stydět," uvedla kapitánka českého týmu Pavla Šmídová.