A lepší start éry v Paddock lize si Přerované nemohli přát. Hned po pár vteřinách z první ofenzivní akce neuvěřitelně utekl reprezentant Michal Bock. Domácí runningback 85 yardovým touchdownem zaskočil všechny přítomné a poslal Mamuty do veledůležitého vedení.

„Sám nevím, jak se to stalo. Nikdo nečekal, že z první akce dáme touchdown skoro přes celé hřiště. Nakonec to tak dopadlo. Určitě to pro nás byl velký boost, uklidnili jsme se a hráli svoje,“ vyzdvihl hrdina úvodních sekund Bock.

Raketový start Mamutů pak ve 2. čtvrtině podpořil další touchdown Adama Žouželky, který ještě potvrdil kicker Ulica a Přerov nečekaně vedl 13:0.

Ostravané ukázali svou sílu na konci druhé čtvrtiny, kdy brazilský quaterback Alvaro Fanini našel v endzóně volného Adama Krále. Ve třetím dějství navíc sám Fanini zapsal další touchdown hostů, kteří rázem vedli 14:13.

KLÍČOVÉ MOMENTY

Kdo ale čekal obrat favoritů, ten se šeredně pletl. Ryze český tým Mamutů má svého výborného quaterbacka Michala Stokláska, který krásně našel Zdeňka Šuláka a Přerov zase vedl. O chvíli později navíc Tomáš Zábranský vystihl pas Faniniho a doběhl až do endzóny – 25:14.

Steelers pak sice zaznamenali touchdown, po kontrole videa ale rozhodčí viděli zatažení za helmu Stokláska a body se hostům nezapsaly. To byl nakonec jeden z klíčových momentů utkání.

Ostrava sice přeci jen snížila zásluhou Faniniho a dvoubodové konverze Chmely, Přerované si ale až překvapivě zkušeně pohlídali náskok 25:22.

„Jakmile jsme dali první touchdown, viděl jsem na nich psychickou deku. Bylo důležité, abychom to ustáli, zvládli jsme to fantasticky oproti minulým sezonám, kdy se nám tohle moc nedařilo,“ hodnotil ofenzivní koordinátor Přerova a při nemoci Jiřího Lázničky i hlavní kouč Radim Dohnal.

„Myslím, že nás podcenili. My jsme se na ně perfektně připravili, hráli jsme asi to, co nečekali. Je to doma,“ uzavřel Dohnal.

Mamuti tak do nejvyšší soutěže vlétli ve velkém stylu. Druhé utkání odehrají v sobotu v Brně proti Sígrs, kteří také svůj úvodní duel ovládli.

Přerov Mammoths – Ostrava Steelers 25:22 (6:0, 7:7, 12:7, 0:8)

Body: Bock 6, Žouželka 6, Šulák 6, Zábranský 6, Ulica 1 – Fanini 12, Král 6, Šimečka 2, Chmela 2.