Nejlepší házenkář světa za rok 2010 si uznání od kolegů trenérů a šéfů prvoligových klubů cení. "Největší význam pro mne ale dál má skutečná práce s mými hráči," uvedl Jícha na webu Kielu, s nímž v minulosti slavil titul i jako hráč.



Osmatřicetiletý Jícha, jenž před dvěma lety ukončil hráčskou kariéru, dovedl mužstvo k prvnímu titulu po pěti letech. Mistrem byl Kiel vyhlášen v dubnu poté, co byl ročník po 27. kole předčasně ukončen. Klub navíc administrativně postoupil do Final Four Ligy mistrů, jež se bude hrát v závěru roku v Kolíně nad Rýnem.