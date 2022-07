Hned po zranění si vůbec nepřipouštěl, že by se nepostavil s motorkou na start. Oliver König intenzivně rehabilitoval a postupně ruku zatěžoval. A dokonce už týden po nehodě dokázal v tréninku udělat klik. „Když jsem to týmu ukazoval, nemohli tomu uvěřit. Myslím, že jsou překvapení, v jaké jsem kondici. Mám z toho radost, protože jsem dřel, abych Anglii zvládl odjet,“ dodal talentovaný závodník, který je prvním rokem mezi elitou.

Ruku léčil tak, že ji měl dva až tři dny zafixovanou kvůli stehům. Od třetího dne už ji mohl používat v běžných činnostech. Často s rukou pracoval se svým fyzioterapeutem Karlem Holánem, zatěžoval ji také na aquaerobiku na Brumlovce. „Občas po cvičení vznikne hematom, což je věc, která bolí nejvíce. Nedělají tomu úplně dobře otřesy, takže by nebylo ideální, kdybych s motorkou spadl. Jinak je to v pohodě,“ popisoval König, který má v ramenou šest titanových šroubů.

Český jezdec König závody superbiků v Itálii zakončil devatenáctým místem

Na trať v Donignton Parku se těší, odjel tam už dva závodní víkendy. „Je rychlá, jsou tam i technické pasáže. Co jsem koukal tak počasí taky nevypadá špatně, protože upřímně na vodě by se mi po tom zranění jezdit nechtělo,“ přiznal jezdec z týmu Orelac Racing, který si nedává žádné malé cíle. „Rozhodně to nechci jen důstojně odjet. Bude to můj pátý letošní závodní víkend v superbicích, všichni chtějí vidět progres.“

Oliver König se vrací po zranění.Zdroj: Orelac RacingZároveň moc dobře ví, že po Velké Británií přichází jeho čas… Ano, domácí závod v Mostě. „To vím nejenom já, ale také mí kamarádi, kteří už se mi ozývají. A jsem za to rád, že mají zájem. Jen bohužel nemám tu moc, abych pro každého sehnal lístek,“ vysvětlil König. Tým Movisio Racing plánuje v Mostě VIP zónu pro partnery nebo sponzory.

„Se všemi, co s námi závoděním žijí a věří, že máme světu co ukázat, spojíme síly dohromady. Pro všechny hosty v Mostě chystáme nejenom setkání se závodníky, ale i další program a už naprostou samozřejmostí u nás je dobré jídlo, pití a hudba,“ dodal Miloš Čihák z Movisio Racing, za který pojede ve Velké Británii také Filip Juránek v kategorii v Yamaha R3 Cup.

Oliver König se vrací po zranění.Zdroj: Orelac Racing