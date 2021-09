Jak moc velkým překvapením pro vás bylo vyhlášení českým házenkářem roku?

Samozřejmě to pro mě bylo obrovské překvapení. Vůbec jsem to nečekal. Každopádně jsem za to ocenění moc rád a je to pro mě obrovská motivace do další práce. Sám se za nejlepšího hráče ani nepovažuji, protože máme spoustu zkušenějších házenkářů, kteří hrají ve špičkových klubech v zahraničí.

Cítíte, že jste prožil dosud svoji nejpovedenější sezonu? Vynesla vás mezi stálice reprezentace i k zahraničnímu angažmá.

Že by se jednalo o nějakou životní sezonu, to snad ani ne. Ona byla totiž kvůli covidu hodně zvláštní. Ale celkově byla to dobrá sezona. Jedinou kaňkou byla neúčast na mistrovství světa.

Po sezoně jste přestoupil z Dukly do VfL Lübeck-Schwartau, kde se již intenzivně připravujete. Jaké jsou vaše první pocity a dojmy z nového angažmá?

Sportovně je to změna k lepšímu. V Německu je házená neuvěřitelně populární a sleduje ji snad každý. A je jedno, jestli hrajete první nebo druhou Bundesligu. Navíc letošní druhá liga má být jednou z nejvyrovnanějších za poslední roky. Tady v Lübecku nejsme plně profesionální tým, řada hráčů chodí do práce nebo studuje. Pokud jde o mě, je to velká změna. Jsem tady sám, němčinu ještě plně neovládám, takže i z tohoto pohledu je to těžké.

Říkáte, že jste tam sám. Jste i jediný cizinec v kádru?

Ne ne, cizinců je tady víc. Trenér je Polák, je tady i hráč ze Švédska a Holandska. Nyní dokonce podepsali Japonce. Je to reprezentant a má být velkou posilou. Celkově je zde mladý kádr, podobně jako jsme měli na Dukle. Je tady dobrá parta a spousta legrace. S nikým nemám problém, akorát z mé strany si zatím ještě občas musím něco zopakovat nebo si nechat říct pomalu, abych porozumněl.

Je něco, třeba i v osobním životě, co vás v Německu překvapilo?

Tady u nás na severu mě překvapilo, jak jsou všichni, oproti Česku, otevření, milí, vstřícní. Stačí si s někým jen tak povídat… Je to fakt neuvěřitelné. Z házenkářského hlediska mě překvapilo, že Němci prostě nepotřebují pauzu. Jsou to mašiny, které stačí jen natáhnout - a oni jedou a jedou. První týden jsem s tím docela bojoval. Člověk občas potřebuje odpočinek, ale oni jedou furt.

Máte tedy pocit, že jste tak náročnou přípravu ještě nezažil?

To se nedá říct. Já jsem na dřinu zvyklý. V Dukle jsme měli na soustředění i třífázové tréninky. Tady jsou maximálně dva. Ale oni jsou tak už od mládí nastaveni. Musí pořád bojovat. O místo v týmu, o reprezentaci… Jejich doménou je prostě bojovný styl.

Vaše soutěž začíná v polovině září, startujete čtrnáctého v Gummersbachu. Už jste se bavili o ambicích klubu a vaší pozici v klubu?

Protože jsem zde nový, budu rád za každou příležitost a vynasnažím se co nejvíce prosadit. Lübeck by měl patřit k lepším týmům soutěže, ale na postup do Bundesligy mu ještě něco schází. Vím, že v této soutěži může každý porazit každého, vloni například porazil poslední tým právě třetí Gummersbach asi o sedm gólů. Ale jak jsem již říkal, jsme mladý tým a musíme ještě získat nějaké zkušenosti.

V Německu je v obou nejvyšších soutěžích výrazná česká stopa. Hráčská, i trenérská. Sbíral jste před přestupem informace o tom, co vás tam čeká?

Snažil jsem se. (smích) Opravdu hodně kluků tam hraje, takže na reprezentačních srazech jsem se dost vyptával. Měl jsem tak informace z první ruky. Hodně věcí si musíte samozřejmě osahat sám, ale na co jsem se ptal, to mi poradili dobře.

Nebojíte se zvýšeného tlaku, který na vás možná bude po zisku ocenění Házenkář roku vyvíjen?

Domnívám se, že mě to nijak moc neovlivní. Stále se považuji za hráče, který se musí zlepšovat. A k tomu potřebuji hrát. Je jasné, že se budou ode mě vyžadovat stabilnější výkony na vysoké úrovni. Ale jsou tady i další hráči. Bratři Patzelové, Dominik Solák… Všichni jsme natolik vyrovnaní, že když se nebude dařit jednomu, může zaskočit další. A to je pro mě víc uklidňující.

Jak moc už nyní myslíte na leden a Bratislavu, kde se uskuteční mistrovství Evropy?

Hodně se na to těším, i když naše skupina je trošku smrtelná. Máme tam mistry, vicemistry (Španělsko, Švédsko, Bosna a Hercegovina - pozn. aut.), takže to bude velice obtížné. Ale určitě tam nepojedeme prohrávat. Porveme se o co nejlepší výsledek. Pro nás je obrovské plus, že se hraje právě v Bratislavě, kde bychom mohli mít velkou diváckou podporu. Snad to situace dovolí.

A tušíte, jak je na tom s opatřeními Německo? Budete už moci zažít tamní tradičně bouřlivé prostředí a plné haly?

V neděli jsme hráli Německý pohár a zaplnit se mohla polovina kapacity hlediště. Nevím, jak to bude se startem ligy, protože v Německu se o tom stále mluví, ale domnívám se, že minimálně zpočátku plné haly nebudou.

