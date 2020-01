Po dlouhých dvaceti letech se čeští volejbalisté zúčastní kontinentální kvalifikace o letní olympijské hry. V Berlíně se utkají ve skupině A s elitními evropskými výběry – v neděli je čeká Německo, v úterý Belgie a ve středu Slovinsko. Vstupenku do Tokia si vybojuje pouze celkový vítěz osmičlenného pole. „Podle rankingu jsme nejhorší, takže můžeme jen překvapit,“ uvedl reprezentační trenér Michal Nekola. Českému týmu budou navíc chybět klíčové opory univerzál Jan Hadrava či smečař Donovan Džavoronok.

Ztráta. Klíčový univerzál Jan Hadrava do Německa neodcestoval. | Foto: Ladislav Adámek

Jako malé mistrovství Evropy. Tak vypadá olympijská kvalifikace, která začne zítra v Německu. V Tokiu si zahrají Italové, Rusové a Poláci – o jedno místo se nyní utkají další evropské týmy. „Prostě tam jedeme s tím, že se porveme o co nejlepší výsledky. Chceme předvádět náš volejbal a zkusíme projít do semifinále. Uděláme pro to maximum,“ dodal Nekola. Těch absencí je ovšem více: chybí smečař Adam Bartoš, blokař Oliver Sedláček a další elitní univerzál Michal Finger.