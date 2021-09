„Po loňských ročnících víme, že má akce neopakovatelnou atmosféru. Děkujeme partnerům a těšíme se na trenéry, jejich svěřence i diváky,“ zve do ochozů Milan Hrazánek, jenž dodává, že organizátoři nevybírají vstupné.

Jen čtyři postoupí dále, vylosují si děti trenérů, kteří do posledního kola neprojdou, a budou ve třech hrách soutěžit o titul. Žádný z finalistů neodejde s prázdnou, odnese si minimálně 10 tisíc korun. Nejlepší čtyři budou bojovat o dalších 140 tisíc. Zástupci sponzora, zaměstnanci ČSOB, vyhlásí Trenéra sympaťáka, který získá 15 tisíc. Trenérka srdcařka zase obdrží poukaz na nákup vybavení pro svůj tým od značky PUMA v hodnotě 50 tisíc.

Veřejnost (často jejich svěřenci, či rodiče dětí) je nominovala, prošli náročným semifinálovým sítem, v němž museli štábu soutěže prokázat své schopnosti během tréninků. Nyní stanou tváří v tvář odborné porotě, ve které zasednou například psycholog Marián Jelínek, bývalý hokejista Zdeněk Vojta, či boxerka Fabiana Bytyqi, a pokusí se jí společně se svěřenci zaujmout co nejatraktivnějším a nejzábavnějším cvičením.

Tyhle lidi spojuje více, než rozděluje: milují sport, a hlavně děti. Tak moc, že jim obětovali podstatný kus života. Na druhou stranu jsou soutěživí. Někteří to nepřiznají, ale každý z nich by se rád stal Trenérem mládeže 2020.

„Šedesát procent trenérů mládeže pracuje zadarmo a ve svém volném čase. Chceme ukázat veřejnosti, jak kvalitní jsou to lidé a jak záslužnou práci dělají,“ vysvětluje manažer projektu Milan Hrazánek.

Šestý ročník sportovně-společenské akce Díky, trenére dospěl do velkého finále. Malí i velcí fanoušci si na něj kvůli pandemii koronaviru museli rok počkat. V sobotu už se rozhodne, v Unyp areně na Podvinném Mlýnu si to od 13 hodin rozdá osmička mládežnických trenérů. Ve hře jsou prestižní titul, zajímavé ceny i něco navíc.

