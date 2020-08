Zdroj: piratichomutov.cz

hokejista Ondřej Buchtela (datum vydání: 20. července 2020)

Jeden hokejista na chvíli spojil Česko. Ondřej Buchtela oznámil světu, že bojuje s rakovinou srdce. Vzedmula se vlna solidarity, přispěly desítky hráčů i osobností včetně Jaromíra Jágra. „Moc si toho vážím,“ vzkázal dvacetiletý obránce. O dřívějším reprezentantovi, který okusil i extraligu, vznikl dojemný příběh. Jenže když jste si zároveň přečetli, že lékaři si s tímto typem nemoci neví rady…

Dnes…

Smutný konec. Ondřej Buchtela bitvu proti zákeřné nemoci prohrál – a to jen pár dní poté, co mluvil s redaktorem Deníku. Ovšem úplný konec příběhu to není. Rodina vrátila peníze, sešlo se asi tři a půl milionu korun! Víc se však mluvilo o roztrpčení kamaráda Jakuba Lauka. Český talent (před dvěma roky draftovaný do NHL) se pustil právě do českých lékařů: „Zanedbali to, odepsali ho.“ Iniciály O. B. si pak vytetoval na ruku.

