Po slalomu mezi závěrečnými bójkami se česká loď objevila na pláži Praia de Torre na druhém místě s více jak desetisekundovým náskokem na třetí Brity. Jan Fleissner sedící na háčku tak mohl v klidu vyskočit z lodi a doběhnout do cíle pro stříbrné medaile.

V čele závodu se pohybovali ukrajinští reprezentanti a jejich stíhání zhatil technický problém. „Podrys po čtvrté bójce urval havlinku. Pak už vůbec netahal, a tak jsem se bál, že nás ostatní dojedou. Kluci to ale zvládli výborně. I Jakub to dobře řešil,“ chválila po závodě Monika Perglerová posádku.

V portugalském Oeiras nejprve česká loď dostala desetisekundovou penalizaci za zvednutou nohu jednoho z členů posádky ještě před startovním signálem. Na startu totiž může sedět na svém místě jen háček, aby stabilizoval loď. Ostatní závodníci včetně kormidelníka musí stát až do startu oběma nohama vedle lodi.

