Utkání začalo pro český tým špatnou zprávou. Obavy se naplnily - Blake Schilb nemohl kvůli zraněnému kotníku do bitvy nastoupit. Řecko zahájilo okamžitou trojkou, naopak na druhé straně ta Křížova zabubnovala jenom na obroučku.

Lvi nedotáhli k bodům ani další tři útoky, ale naštěstí prohrávali jen 0:5. Střelecké trápení protrhl po dvou a půl minutách až Kříž. Po pěti minutách však Češi ztráceli už osm bodů (2:10). V první čtvrtině zkrátka nemohli najít cestu ke koši soupeře a na každý bod se obrovsky nadřeli.

Výjimku tvořily dvě trojky Jaromíra Bohačíka. Částečně kompenzovali manko v obraně. První čtvrtina skončila 12:18. A bilance G. Antetokounmpa: 6 bodů (2 ze 4 trestných hodů) a čtyři fauly na něj.

Ve druhé čtvrtině pokračovali Lvi ve skvělé obraně. Za necelé čtyři minuty nezabránili pouze jedné trojce a ve skóre se přitáhli na čtyři body. Jenže karta se zase otočila a Řecko se po trojce dostalo zatím do největšího vedení v utkání 26:17. Česká reakce byla pětibodová. A potom se povedl kousek Antetokounmpovi na polovině hřiště sebral míč Patriku Audovi a zasmečoval do koše. Hala v tu chvíli bouřila nadšením.

Druhá čtvrtina Čechy nakopla

Nakoplo to ale spíš český tým. Vojtěch Hruban odpověděl trojkou a Bohačík dosáhl technického koše. A za stavu 31:28 z jeho pohledu si vzal řecký trenér time out. V poslední minutě se děly věci. Nejdříve si Antetokounmpo připsal třetí faul a poté Hruban znovu přesně zatrojkoval a vyrovnal na 31:31. A když byl sedm desetin před klaksonem faulovan Auda, naskytla se jeho týmu jít šance poprvé v utkání do vedení. A on obě šestky proměnil. Po druhém kvartále svítilo na ukazateli skóre 32:31. Antetokounmpo zaznamenal pouze devět bodů.

Po přestávce rozehrával český tým a akci hned zakončil Auda košem s faulem. Poté se střídaly úspěšné akce na obou stranách. V jednu chvíli se Řekové přiblížili na jeden bod. Domácí byli v plusu čtyři a půl minuty, než došlo k vyrovnání. A v čase 25:11 vyfasoval Antetokounmpo čtvrtý faul. Přesto se hosté vzápětí ujali znovu vedení. To jim vydrželo patnáct vteřin. Skóre se ve třetím dějství pohybovalo jako na houpačce. Minutu a půl před jeho koncem se Řecko utrhlo do pětibodového trháku. Hruban jejich euforii utlumil další trojkou.

Jenže poslední minuta Čechům absolutně nevyšla. Prohráli ji 0:6 a jejich ztráta činila osm bodů (49:57). Po třech čtvrtinách měl sice Giannis Antetokounmpo jen dvanáct bodů, ovšem k výbornému výkonu se rozehrál po pauze jeho bratr Thanasis.

Infarktová bitva

První koš závěrečné čtvrtiny dali Řekové a poprvé se utrhli dvojciferně (49:59 z pohledu Čechů). V tu chvíli jim chyběly k postupu dva body. A netrvalo dlouho a už vedli o dvanáct. Nejhorší možný scénář. Češi museli na každý koš soupeře odpovědět. V jednu chvíli snížili po trojce Bohačíká na osm bodů (57:65). Čtyři a půl minuty před koncem fauloval při průniku pod český koš Giannis Antetokounmpo a vysloužil si pátý faul. Ten byl i pátým týmovým.

Ondřej Balvín oba proměnil a vzápětí i Patrik Auda 61:67. Protivník se však nevzdával. Neuběhla ani půl minuta a bylo to o devět. Potom se mazácky prosadil Martin Peterka a snížil na 63:70. Čtyři minuty začali Řekové riskovat, ale obě trojky minuly. Tři minuty před koncem upravil Satoranský po samostatné akci na 65:70. A když protivník zazdil další dva pokusy z dálky, ukázal mu Bohačík jak se to dělá (68:70). Minutu a půl před koncem se drama změnilo v infarktovou bitvu.

Hosté protrhli trojkové prokletí a vedli 75:68. Zodpovědnost vzal znovu na sebe „Saty“ a dal. Stejně jako soupeř. A tak se zase „obětoval“ Satoranský (72:77). Do konce chybělo 27 vteřin. Řecko dalo dvojku a okamžitě faulovalo. Bohačík však potvrdil stoprocentní českou úspěšnost v trestných hodech. Hosté znovu skórovali za dva (74:81) a pak zase museli faulovat. Bohačík však dal jedinou šestku. Pět vteřin před koncem trefilo Řecko trojku (75:84) a zase faul. Za hromadného pískotu šel Bohačík házet šestky a obě dal. Češi prohráli 77:84, ale radovali se.