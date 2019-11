Jak to tedy s jediným Čechem ve slavné lize zatím vypadá? Upřímně: začátek sezony se právě nevydařil ani jemu, ani týmu Bulls. Omlazený a ambiciózní celek se po necelé dvacítce zápasů základní části pohybuje ve spodních patrech tabulky Východní konference, a ještě se mu nepodařilo vyhrát alespoň dva duely v řadě.

S rozpačitými výkony mužstva se tak logicky svezl i sám Satoranský. Začátkem listopadu se sice blýskl osobním střeleckým rekordem proti Atlantě (27 bodů) a víckrát už naznačil, čím vším může být svému novému zaměstnavateli prospěšný, zatím se ale jedná spíše o ojedinělé záblesky.

„Má to ohromně těžké. V Chicagu je na něj vyvíjen tlak, který přináší jeho nová role prvního rozehrávače,“ upozornil Satoranského reprezentační spoluhráč Tomáš Vyoral na fakt, že na rozdíl od předchozího angažmá ve Washingtonu se od něj nyní očekává, že bude patřit k tahounům týmu.

„Zatím se mu kromě jednoho či dvou zápasů střelecky tolik nedařilo, myslím však, že se to zlomí a Saty bude pro Bulls ohromným přínosem,“ dodala opora Pardubic.

Střílet a střílet

Právě střelba je aspektem hry, o kterém se v souvislosti se Satoranským poslední dobou mluví nejvíc. I chicagský trenér Jim Boylen se dal nedávno slyšet, že by od českého dříče rád viděl větší dravost v zakončení. Rozený tvůrce hry raději přihrává, hvězdy NBA však někdy musí prokázat i solidní porci sobeckosti. Podobně vidí i experti, které Deník oslovil.

„V Americe jen přihrávat nestačí. Pokud to tak půjde dál, dostane méně a méně času. Musí víc střílet, jinak to dopadne jak ve Washingtonu,“ myslí si Kamil Brabenec, česká basketbalová legenda. „Už jednou dokázal, že střílet umí, když zaznamenal těch 27 bodů. Už podle toho by měl každý zápas dávat přes deset bodů, a ne třeba čtyři, jak se mu stává. Druhá věc je, že se nedaří celému kolektivu a jeden hráč to nevytrhne,“ míní někdejší dlouholetá opora národního týmu.

Otázka je, nakolik se může podařit změnit myšlení a návyky, které jsou v českém rozehrávači hluboko zakořeněny.

„Je mu vyčítáno, že se málo tlačí do střelby, ale mentalita chytrých evropských hráčů je taková, že když se jim střelecky nedaří, tak si to uvědomí a změní to. Naopak Američané mají obrovské sebevědomí a budou dělat tutéž věc, dokud je nevystřídáte,“ povšiml si Tomáš Eisner, bývalý ligový hráč a nyní trenér basketbalistek Chomutova.

Spousta černé práce

Tuzemská basketbalová obec každopádně Satoranského počínání za velkou louží bedlivě sleduje. Pozornosti tak nemůže uniknout, že vyhlášený dříč a nezmar odvádí na palubovce spoustu práce, která sice nepůsobí tak okázale jako efektní smeče nebo přesné trojky, pro mužstvo je však neméně důležitá.

„Saty jako jeden z mála pořádně brání. Vypomáhá spoluhráčům, doskakuje. Nadělá spoustu černé práce, kterou my čeští hráči vidíme. Mám pocit, že už si toho všimli i v Americe,“ řekl bývalý reprezentant Radek Nečas. I on ale dodává, že Satoranský by měl víc střílet. „Je často volný, ale stále ještě někoho hledá. Je lepší vystřelit na koš, nota bene když má úspěšnost trojek přes čtyřicet procent.“

Chicago i Satoranský čekají na zlepšení. Přijde brzy?

Jak vidí Satoranského výkony experti?

Radek Nečas (bývalý reprezentant):

„Nejdůležitější je, že dostává poměrně velkou minutáž. Je ale na škodu, že se Bulls nedaří a on se víceméně trápí. Hledá styl, kterým se bude prezentovat. Doufám, že si hra jeho týmu už sedne a on bude mít víc času na útočení.“



Kamil Brabenec (basketbalová legenda):

„Jeden zápas mu vyšel ohromně, ale jinak je takové nemastné neslané. On je hráč, který radši tvoří a tvoří, ale přechází střelecké pozice. Na rozehrávačích v NBA stojí hra a on musí umět střílet.“



Jakub Houška (bývalý reprezentant):

„Očekávání byla veliká, zvlášť po úspěšném mistrovství světa. Ale všechno je pro něj nové a není to vůbec jednoduché. Musí si zvyknout na nový tým, jeho role je úplně jiná než předtím.“



Tomáš Vyoral (reprezentant, BK JIP Pardubice):

„Má to ohromně těžké. Nezažil jsem to, ale co jsem slyšel, v Americe je strašně těžké se individuálně prosadit. Navíc se tam tolik nebrání. V Chicagu je na něj vyvíjen tlak, který přináší jeho nová role hlavního rozehrávače.“