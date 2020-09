Pět členů posádky Dukly Praha se dostalo do kontaktu s nakaženým člověkem a armádní klub se s vedením Českého veslařského svazu dohodl, že z preventivních důvodů do závodu nenastoupí.

Bylo to rozhodnuto i s ohledem na říjnové mistrovství Evropy v Poznani. Bylo by totiž zbytečné riskovat možnou nákazu koronavirem na významném, ale přece jen zase ne tak důležitém závodě.

Tím ovšem skončí takřka neuvěřitelná série, když od roku 1979 osmiveslice pražské Dukly vyhrávaly tradiční veslařské klání na Vltavě.

„Předsednictvo svazu se domluvilo, že reprezentanti budou startovat jen na skifech, kde nehrozí nákaza. Tam to lze ohlídat. Na osmách, speciálně univerzitních, jedou reprezentanti s lidmi z univerzit. Už nyní je v Dukle jeden člen reprezentace do 23 let pozitivní a další dva jsou mimo. U áčka jsme se dohodli, že preventivně nepojedou vůbec,“ řekl ČTK reprezentační trenér Jakub Makovička.