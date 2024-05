Z mistrovství Evropy má tři individuální tituly a celou řadu další medailí. Na řece Sávě by mohl zkušený kajakář Vít Přindiš přidat v nadcházejících dnech další. Zajímavá je možnost zabojovat o čtyři cenné kovy.

Vít Přindiš je na ME ve vodním slalomu nejzkušenějším českým závodníkem | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Je to poprvé v historii,“ připomíná závodník USK Praha před evropským šampionátem ve vodním slalomu. Ve slovinském Tacenu bude v akci v kajakářském týmu a individuálním závodě. Na další dva cenné kovy může útočit v kontaktním kayak crossu. Jednak v jednotlivcích a nově v kajak cross sprintu. Tato disciplína je zároveň kvalifikací pro další crossové starty.

V kajaku už loni vybojoval olympijskou místenku Jiří Prskavec. Přindiš na rozdíl od tréninkového parťáka na hrách ještě nestartoval „Na Evropě pojedu s čistou hlavou. O olympiádu mi v Tacenu nepůjde, takže si to mohu užít a zabojovat o medaili. Hlavní cíl pro mě přijde za měsíc v při světovém poháru v Troji. Doma chci účast v Paříži vybojovat v kayak crossu,“ má jasno Vít Přindiš.

Prioritou je kayak cross

Tomu přizpůsobil trénink. „V Praze musím být v nejlepší formě. Trochu jsem omezil slalom a kayak crossu se snažím dávat maximum. Priorita je jasná, ale slalom rozhodně nešidím. Spíš je to tak, že si ještě někdy po tréninku něco přidávám,“ přiznává pětatřicátník.

Je potřeba mezi tréninky dvou odlišných disciplín nějak přepnout v hlavě? „Základ je podobný. Pokaždé je potřeba trať zvládnout správně těchnicky. Začnu slalomem a pak skočím na cross. V hlavě je to potřeba odfiltrovat a říct si, na tohle zapomeň - teď je potřeba jet jinak. Cíl je ale podobný: zajet co nejlíp a nejrychleji,“ popisuje předloňský mistr světa v kajaku.

Podle Přindiše se kayak cross v poslední době změnil. „Je to vlastně jiný sport než před dvěma roky, víc se podobá slalomu. Snažíme se jet kolem branek co nejtěsněji. Už se do nich tolik nestrká. Změnily se průjezdy, změnilo se i chování závodníků. Přestává to být o hrubé síle, uplatňují se i technické prvky,“ vykládá rodák z Prahy.

Aby se probojoval na olympiádu, stačí otci čtyřleté dcery, aby se v červnu v Troji někdo z Čechů postaral o ‚kvóta plac‘ pro zemi. „Jestli to budu já nebo některý jiný z kluků, je v podstatě jedno. Jsem první v olympijské kvalifikaci, ale k tomu je potřeba vyjet účastnické místo. Konkrétně to znamená skončit do třetího místa. Když to klapne, tak ze mě bude olympionik. Možná vypadá divně, ale taková jsou pravidla,“ vysvětluje Přindiš.

Už trochu tuší, jak v Tacenu závodit

Na Tacen, což je vlastně předměstí slovinské metropole Lublaně, má dávné vzpomínky. „V roce 2010 jsem tady jako nováček týmu závodil na svém prvním mistrovství světa. Myslím, že jsem byl šestnáctý, což nebylo špatný,“ připomíná.

Trať považuje ze těžkou. „Nepatří mezi moje favority. Je hodně specifická a nepředvídatelná. Voda se musí pořád číst, ale nějaký vztah jsem k ní už vybudoval. Na posledním mistrovství Evropy před sedmi lety jsem byl v Tacenu pátý. Loni jsem na světovém poháru konečně prolomil smůlu a přivezl stříbro. Už trochu tuším, jak na ní závodit,“ dodává s úsměvem.