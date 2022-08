Slalomářská Mekka. Slyšel jsem hukot a bál se vyjít ze stanu, culil se Přindiš

Augsburg (od zvláštního zpravodaje Deníku v Německu) – Divácké svahy zaplněné do posledního místečka, ohlušující hukot a salvy diváckých reakci, když se závodníci odvážně prosmýknou slalomovými brankami. I když čeští vodní slalomáři nedají na atmosféru při významných závodech v pražské Troji dopustit, tak s tím, co se odehrává při mistrovství světa v Augsburgu, se to nedá dost dobře porovnávat. Tribuny jsou totiž po obou stranách kanálu.

Mistrovství světa v německém Augsburgu. | Video: Milan Novotný