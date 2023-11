Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Česko, možná Lotyšsko. Destinace mistrovství světa florbalistek se moc nemění, ale letos přichází výrazná změna. Český národní tým vyrazí v závěru listopadu do daleké Asie, do jednoho z nejkrásnějších měst světa Singapuru. Právě tady se šampionát po osmnácti letech od 3. prosince koná.

Florbalistky ČR se připravují na MS v Singapuru | Foto: Lubomír Skála / Český florbal

Češky patří ke světové špičce a právem myslí každé dva roky při MS na medaili. Ale vyjma roku 2011 se jim to nedaří. Kapitánka Eliška Krupnová, která jako jediná s brankářkou Janou Christianovou medailovou radost pamatují, byla po poslední mistrovství ve švédské Uppsale tak smutná, že uvažovala o konci v národní týmu. Špičková světová hráčka si nakonec vše rozmyslela.

„Pocit marnosti se ve mně po Uppsale rozplýval dlouho, protože čtvrtých míst je hodně a psychicky je to náročné. S tím, jak se vrátila zápasová rutina a klubové cíle, tak se mi vrátil pocit, že na konec v reprezentaci to ještě není,“ usmála se Eliška Krupnová.

Na Krupnovou a další zkušené hráčky jako jsou Ratajová, Řepková nebo Šupáková bude český tým spoléhat dál, ale kouč Lukáš Procházka, jenž po Uppsale převzal družstvo od švýcarského kouče Sashy Rhynera, bude sázet i na mladé hráčky. Bere jich celkem deset, pro šest to bude úplná premiéra na MS! Ty v posledních letech z juniorských šampionátů vozily medaile a překonaly několikrát i severské giganty Švédsko a Finsko. „Tým je velmi vyrovnaný a kompaktní. Některé holky mají zkušenosti, ale i obrovskou kvalitu. Jiné zase drajv mládí. Spoléhat budeme na Christy (nejstarší hráčka turnaje, brankářka Jana Christianová), u které věk nehraje roli a naopak ještě zraje,“ říká Lukáš Procházka.

Ten se pokouší nastavit tým myšlenkově tak, aby myslel co nejvýš. Psychika ho v posledních letech totiž srážela, nezapomenutelná ztráta vedení 6:1 se Švýcarskem před čtyřmi roky je toho důkazem. Že je kouč a jeho tým na dobré cestě, ukázala úspěch v evropské EFT, kde Češky nedávno poprvé v historii porazily Švédky, byť až po nájezdech. „Od začátku tvrdím, že tým má na finále. Cílem je sice medaile, ale já ho mám vyšší. Holky si to potvrdily v EFT, kvalitu mají,“ hlásí Procházka.

Obrovské vedro a vlhkost

Česko se na MS v Singapuru utká ve skupině s Polskem, Švédskem a Slovenskem. S postupem počítá, i když země našich sousedů podcenit nesmí.

Nikdo neví, co může s výkonností udělat singapurské počasí. Je tam obrovské vedro a vlhkost. „Vedení nás na tohle připravuje. Máme třeba doporučení chodit častěji do sauny i další věci,“ hlásí talentovaná Anna Brucháčková, produktivní juniorka, na jejíž rychlost a zakončení se v Asii také bude spoléhat.

Naopak Eliška Krupnová se to tepla těší, česá kapitánka třicítky minule. A Singapur si už sama vyzkoušela při soukromé návštěvě. „Holkám pár věcí k prohlédnutí doporučím, ale první se musíme soustředit na zápasy, to je bez řečí. Po skupině jsou tam dva dny volna, a protože všichni věříme, že postoupíme do čtvrtfinále, tak tak nějaký prostor snad bude,“ věří skvělá útočnice, ale Lukáš Procházka doplňuje: Z destinace máme respekt.“

Pro všechny evropské země je účast v dalekém Singapuru finančně náročná, ale Český florbalový svaz si i díky novým partnerům poradil. „Náklady jsou enormní, ale díky partnerství s ČEZ a ekonomické zodpovědnosti svazu můžeme takového výkyvy pokrýt. Šampionát ze Singapuru je zase z hlediska globálního rozvoje florbalu důležitý,“ má jasno předseda Českého svazu florbalu Daniel Novák.

Za dva roky ho čeká však další význam, mistrovství světa žen se přestěhuje zpátky, kde ho vidí čeští fanoušci rádi – do Ostravy a Brna. Pokud by děvčata prolomila v Singapuru medailové čekání, o to lépe by se mistrovství v Česku propagovalo.