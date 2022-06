Jen těžko si představit, co Brittney Grinerová v ruské cele prožívá. Zadržena byla na moskevském letišti, když celníci v jejích věcech (prý) našli konopný olej. Od té doby je ve vazbě a za převoz a držení drog jí nyní hrozí až deset let vězení.

„Brittney je v Rusku v mnoha ohledech v horší situaci, než v jaké jsem byl já, protože je Afroameričanka. Velká část ruské populace jsou rasisté,“ řekl tento týden na demonstraci za propuštění slavné basketbalistky Trevor Reed. Bývalý mariňák, který na vlastní kůži poznal „slasti“ ruského vězeňského systému.

Americká hvězda zmizela v Rusku. Fanoušci zuří: O chlapa byste se starali hned

Reed byl zadržen v Moskvě v roce 2019 kvůli údajnému opileckému útoku na ruskou policii, později byl odsouzen na devět let. Propuštěn byl 27. dubna výměnou za jistého ruského pilota, odsouzeného v USA za účast v obchodě s drogami. Muž s elitním vojenským výcvikem během svého věznění utrpěl bolestivá zranění a údajně za mřížemi prodělal i covid a tuberkulózu.

„Putinova vláda navíc systematicky diskriminuje lesby, gaye, bisexuály a transsexuály. A to všechno pro Brittney znamená mnohem složitější podmínky, než kdyby byla jen dalším vězněm z Ameriky,“ zdůraznil Reed.

Výměna za slavného zločince?

Obrovitá Grinerová se svou sexuální orientací nikdy netajila, pravda ale také je, že v Rusku působila dlouhá léta. Ženská NBA se hrává jen přes léto, ve zbytku sezony hrála za Jekatěrinburg. Větší potíže v zemi nikdy neměla, je tedy zjevné, že současné věznění je součástí zostřené politické hry v souvislosti s válkou na Ukrajině.

V USA nabývá hnutí za propuštění Grinerová čím dál víc na síle a také úřady se po počátečním mlčení rozhýbaly. Přesto čelí kritice, že kdyby šlo o slavného a bohatého mužského sportovce, reakce vlády by byla mnohem razantnější.

A na čem teď máme bruslit? Rusko bojuje s nedostatkem sportovního vybavení

Spekuluje se o možné výměně vězňů, potíž je v tom, že Grinerová není jedinou Američankou za ruskými mřížemi. Mediálně mnohem méně známý je případ Paula Whelana, jenž je zadržován už od prosince 2018 pro údajnou špionáž (předloni byl odsouzen na šestnáct let, podle americké strany je nevinný). Čí propuštění se podaří dojednat? A za jakou cenu?

Jde o složitou diplomatickou hru, jejíž součástí by podle spekulací zámořských médií mohl být i nechvalně proslulý ruský obchodník se zbraněmi Viktor But, jenž byl v listopadu 2011 v New Yorku odsouzen na 25 let a od té doby je ve federální věznici v Illinois. Životní příběh muže s přezdívkou „obchodník se smrtí“ se stal tématem několika filmů, seriálů a knih.

Sportovkyně to mají těžší

Ale zpět ke Grinerové, která po počáteční naprosté izolaci teď může komunikovat s domovem alespoň přes email. Dostávají se k ní zprávy se slovy lásky a podpory (pokud tedy projdou ruskou vězeňskou cenzurou) a hráčka na ně může v omezené míře odpovídat.

„Ve svých dopisech dokonce vtipkuje. Nechápu, jak to dokáže při tom všem, čím prochází. Myslím, že většina z nás by toho nebyla schopná. Je úžasná osobnost,“ řekla o Grinerové švédská basketbalistka Amanda Zahui B., hrající za Los Angeles Sparks.

Potlesk pro nenáviděné Rusy? Zámořská NHL uvízla v šedé zóně, sankce neřeší

V případu Grinerové se protíná hned několik zásadních linek: zhoršené vztahy Ruska se Západem v důsledky války na Ukrajině, zákulisní ping pong diplomatických tahů a protitahů, rasismus a předsudky i stále přetrvávající rozdíly mezi sportovci a sportovkyněmi (poukazuje se třeba na to, že kdyby se hráčky ženské NBA platově alespoň trochu přiblížily ke svým mužským kolegům, nemusela by si Grinerová přivydělávat v Rusku).

Nejdůležitější však v tuhle chvíli je dostat slavnou basketbalistku na svobodu a domů.