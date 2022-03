Nyní už pomalu přemítá, jak skloubit rodinu, práci a sport. „Bylo mi osmadvacet, když jsem ukončila profesionální kariéru a nastoupila do práce,“ líčí dnes 36letá vystudovaná právnička. Její kroky vedly logicky do advokátní kanceláře. „Právo mě baví. Chtěla bych se k němu vrátit. Nabízí se možnost propojit ho s oblastí sportu, který mám tolik ráda. Jestli se poté dostanu k práci pro sportovní svazy, se teprve uvidí. Bavil by mě i neziskový sektor. Dělat s dětmi a mladými lidmi,“ přemítá Kolářová, jejíž syn by měl jít od září do školky a rozhodnutí bude na stole.

Za rodiče má vlivné funkcionáře

Nebo by se mohla vydat cestou svých rodičů. Táta Zdeněk Ertl je předsedou Sdružení sportovních svazů ČR a máma Ivana místopředsedkyní Evropské asociace univerzitních sportů. „Jsem na ně pyšná. Oba se ve sportu pohybují léta. Zvlášť táta je hodně aktivní,“ oceňuje Olga. To on otevíral témata sportování dětí v pandemii i po ní. „Mluvil o odlivu dětí od pravidelného sportování, ať už organizovaného nebo neorganizovaného,“ sděluje Kolářová. Sama má k tématu, co říci. Přestože je její rodina nadprůměrně aktivní, problémy se vyskytly. „I na svých opravdu malých dětech vidím, jak rok a půl stagnovaly. My je tahali ven, jezdili jsme na kole, i tak bylo mnohem složitější vše sladit,“ neskrývá. „Organizovaná činnost je v určité chvíli nenahraditelná. Děti své rodiče nechtějí poslouchat. Trenér je v tomto k nezaplacení. Bude zajímavé, kolik dětí se ke sportu vrátí a v jaké kondici,“ přemítá.

O formě Olgy Kolářové nikdo nepochybuje. Do loňského šampionátu nastoupila téměř bez tréninku, a přesto postoupila do finále. „Samozřejmě jsem byla zklamaná, že jsem nezískala zlato. Ale zpětně si mohu říct, že jsem v dané chvíli udělala maximum,“ líčí squashistka, která od té doby nelenila a propracovala se o 32. příček výše v domácím žebříčku. Aktuálně je na osmém místě, takže na první nebo druhou nasazenou narazí až ve čtvrtfinále. V polovině února totiž prokázala vynikající formu na áčkovém turnaji Moravian Silesian Squash Open, kde nenašla přemožitelku.

Stejný výsledek by ráda zopakovala na mistrovství republiky, které se od čtvrtka do neděle uskuteční v pražských Hector Squash Centru a Squash Bowling Centru. „Chci podat maximální výkon. Pokud se mi to podaří a dostanu se do finále, budu ráda,“ vysvětluje Kolářová. „Ale už mi táhne na čtyřicet, většina soupeřek by mohly být moje dcery. Je fajn, že jsem s nimi schopná držet krok,“ usmívá se Kolářová. Pohoda z ní jen čiší. Zdá se, že nemohla zvolit lepší „přípravu“. „Je tu krásně, kolem chalupy máme metr sněhu. A teď dokonce vysvitlo i sluníčko,“ dodává jedna z nejlepších squashistek české historie.