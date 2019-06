Podmínky budou náročné, Těšíte se na start?

Ano a moc. Je to můj poslední závod v jarní části sezony, takže do něj dám všechno. Bude pekelné počasí, ale snažil jsem se na to v posledním týdnu připravit. Neskrýval jsem se sluníčku a ve čtvrtek jsem byl i v sauně (usmívá se). Uvidíme, jestli to pomůže.

Jak snášíte vysoké teploty?

Není to optimální, jako když je chladněji. Poznám to i na srdeční frekvenci. Ale je to pro všechny stejné a je to otevřené, v takovém horku se může stát ledacos.

Otevřené to je i díky nové iniciativě EuroHeroes. Na trati se poperete jen s evropskými vytrvalci.

Ano, máme všichni podobné osobáky. Je možné spolu bojovat. Pro nás všechny je to zajímavější i více motivační.

Přivítal jste tuhle novinku?

Určitě, je to podpora pro nás evropské běžce. Myslím, že to má něco do sebe. Otevírá nám to šanci stanout na velkých stupních vítězů.

Loni v Olomouci bylo počasí daleko příjemnější. Jak vzpomínáte na minulý ročník?

Ten se mi líbil, byl jsem první mezi českými běžci, což bych chtěl nyní zopakovat.

Stupně vítězů jsou vaším snem?

To by byla taková třešnička na dortu. Dám do toho všechno!