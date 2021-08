V dnešním finále A, jediném pro české posádky, skončili svěřenci Pavla Knoba třetí za favorizovanými Němci a druhými Italy. Na ně Ingr, Čížek, Koška a Šnajdr ztratili více než vteřinu. Bronz před Běloruskem uhájili bezpečně.

"Medaile nás těší, i když jsme doufali, že bude z blyštivějšího kovu. Škoda těch Italů, Němci byli jinde. Hlavně jsme rádi za tu práci, co jsme do toho dali. Že se nám to vrátilo," uvedl Šnajdr pro svazový web.

"Vím, že si závod kluci užili. Dnes do toho šli s velkým nasazením a možná tomu chybělo víc lehkosti a uvolnění. Semifinále jeli velmi dobře a ve finále ze sebe chtěli vymáčknout úplné maximum, tak si myslím, že to vzali víc přes sílu a pak jim v konci trochu chybělo," doplnil kouč Knob.

Dvojskif Jakub Sprinzl, Ondřej Pecival vyhrál finále B a celkově skončil sedmý stejně jako párová čtyřka juniorek Ema Starostová, Veronika Zámostná, Eliška Švejdová, Kristýna Macková. Dvojskif Zuzana Pazourková, Lenka Studená obsadil 9. místo, osmiveslice ve složení Filip Snášel, Martin Vakoč, Hugo Růžička, Martin Sedlák, Richard Krejčí, Jiří Oppitz, Tomáš Gajdušek, Michal Zindulka a kormidelník Adam Novák byla osmá.