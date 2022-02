Ano, Milán je proti Pekingu o hodně blíž. Cesta do metropole Lombardie i alpského střediska by vám měla vyjít na nějakých devět hodin.Nebudou vás zdržovat žádné testy, žádní zakuklenci se štíty vám nebudou strkat špejli do nosu. Tedy za předpokladu, že se lidstvo naučí s koroavirem žít.

Už čtvrté hry v Itálii

Jestliže byla právě skončená olympiáda v Číně velice speciální a pro vnější svět takřka uzavřená, sportovní veřejnost by se na severu Itálie už mohla obejít bez covidových restrikcí. Fanoušci i závodníci by si měli užívat svobodu a správnou olympijskou pohodu. Není bez zajímavosti, že Itálie uspořádá už čtvrtou olympiádu.

Poprvé zimní sportovní svátek hostila v roce 1956 samostatně Cortina d'Ampezzo. O čtyři roky později se sportovci sešli při letních hrách v Římě a v roce 2006 se ZOH konaly v Turíně. Právě tam úspěšně startovaly dvě české hvězdy zimních sportů – Kateřina Neumannová a Jakub Janda. Oba se shodují, že na rozdíl od Pekingu, kde se lyžařské závody konaly na umělém sněhu a v místech, kde bylo před pár lety pusto a nové tratě a sjezdovky si nemohl nikdo vyzkoušet, půjde tentokrát o známé lokality.

Dejme přednost dámě, která před šestnácti lety získala na běžkách zlatou a stříbrnou medaili. „Olympiáda v roce 2026 bude jiná v tom, že se bude z velké části závodit na sportovištích, která jsou využívána pro světové poháry nebo šampionáty. Snad kromě bobového toboganu nepůjde o nově vzniklá střediska,“ vypráví.

Nebude se stavět nic megalomanského

Další plus vidí v tom, že to tam budou mít Češi blízko.„Osobně se těším na své oblíbené Val di Fiemme, kam jezdím roky za přáteli. Už začínám zjišťovat ubytovací podmínky. Mírnou nevýhodou může být to, že olympiáda bude rozložená na několik míst. Nebude to jen Milán a Cortina d'Ampezzo. Ty jsou jen v názvu,“ upozorňuje Neumannová.

„Soutěžit se bude v dalších pěti střediscích, kde budou lokální vesnice. Všechno bude sice díky osobní i veřejné dopravě v dosahu, ale možná bude trochu chybět pravá olympijská atmosféra, jako když je větší množství sportovců pohromadě,“ přemítá hrdinka turínských her. Za výhodu ZOH 2026 proti Pekingu považuje nižší ekonomickou náročnost. „Nebude se muset tolik investovat do nových projektů a stavět nic megalomanského. Pouze se vylepší stávající sportoviště. V tom vidím zásadní rozdíl. Navíc Italové nebývají tak striktní jako Číňané. Myslím, že to bude olympiáda v úplně jiném duchu.“

Janda si přeje diváky

Podobně uvažuje i Jakub Janda. „Věřím, že to budou krásné hry,“ říká. „Organizačně to měli Italové v roce 2006 dobře zvládnuté. V tom žádný problém nebyl. Jen si uvědomuju, že skokanský areál v Pragelatu nebyl úplně dokončený,“ vzpomíná bývalý závodník. Za čtyři roky by se ale mělo skákat v Predazzu. Současný poslanec parlamentu ČR a zároveň předseda skokanského úseku Českého svazu lyžařů má jedno přání.

„Byl bych hrozně rád, aby se už mohlo závodit před diváckou kulisou,“ sdělil Janda, který tehdy v Pragelatu obsadil desáté a třinácté místo.Do Itálie se těší snow-boardcrossař Jan Kubičík, smolař, který si druhý den po příletu do Pekingu zlomil kotník, a tím pro něj olympiáda skončila. „Pokud se tam probojuju, věřím, že Itálie bude jako dějiště her oproti Číně určitě lepší. Jelikož tam jezdíme trénovat, tak jsme na podmínky v Alpách zvyklí. Znalost prostředí je vždycky výhodou,“ liboval si.

„Kdyby už nehrozila žádná proticovidová opatření, mohla by to být skvělá olympiáda v prostředí, kam taková akce patří,“ pokračoval Kubičík. „Před olympiádou, když už jsem se chystal do Pekingu, se v Cortině konal světový pohár. Jelo se za tmy a kolega z týmu Radek Houser vyprávěl, že to bylo moc pěkný.“