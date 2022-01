Podle očekávání. Kraulařka Barbora Seemanová se stala podruhé plavkyní roku

"Je to rozhodně nepříjemné, protože Lia má stále mužské části těla a stále ji přitahují ženy,Více plavkyň to řešilo s trenéry, ale stále se s tím nic nedělá. Bylo nám řečeno, že Liu ze šatny nemůžeme dostat. Prý se s tím nedá dělat nic, nemůžeme si vzít sólo šatnu," ulevila si jeden ze závodnic týmu Upenn, za který plave právě i dvaadvacetiletá Thomasová.

Kolegyně tak s kritikou vystupují anonymně, bojí se totiž, že je toto téma v americké společnosti až příliš korektní, a závodnice by tak mohly být označené za homofobní. "Je to poměrně frustrující, protože Liu vůbec nezajímá, jak se cítíme. Nás je v týmu 35 a musíme ji přijmout. I škola se pro ni snaží dělat vše a zajišťuje, aby měla to největší pohodlí. Na nás ostatní vůbec nemyslí," dodala kolegyně Thomasové.

Lia Thomasová přišla s nápadem, který by podle ní mohl celou situaci vyřešit - zavést kategorii, kde by mohli závodit úplně všichni.