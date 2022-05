Bosák útočí na rasisty: Máme udělat ghetta, kde budou slavit černí kluci?

Tahle rasistická poznámka, která byla slyšet během přímého přenosu, mířila na kubánské hvězdu v dresu Uralochky Ailamu Cese Montalvovou, jedinou hráčkou černé pleti ve finále. V týmu z Jekatěrinburgu to pochopitelně vyvolalo pobouření . „Andrej Voronkov se musí veřejně omluvit,“ napsal klub na svém kanálu na sociální síti Telegram.

“Andrei Voronkov, coach of Lokomotiv calling Cuban player Ailama Cese Montalvo who plays for the Uralochka-NTMK team a "monkey" during a break.



The Uralochka club said this is unacceptable and demanded an apology.”



WTF https://t.co/a9Hc7XlqLZ — Volleyball Spectator (@volleyspecs) May 13, 2022

„Ruská volejbalová federace by se tím měla zabývat, tohle nemůžou nechat být. Uvidí to i na Kubě… Andrej Voronkov se musí Ailamě oficiálně omluvit, přímou té dívce. Musí to udělat veřejně, stejně jako to bylo veřejně vidět v celé zemi,“ požadovala generální ředitelka klubu a někdejší reprezentantka Valentina Ogijenková, která incident označil za mezinárodní.

Ghanský fotbalista Ansuma o rasismu: Házeli na mě banány. A co řekl o Kúdelovi

Čtyřiapadesátiletý Voronkov je v Rusku uznávaným expertem. Bývalý reprezentant byl v letech 2013 až 2015 trenérem mužského národního týmu. Vedení nejvyšší soutěže v reakci na stížnost Jekatěrinburgu slíbilo, že celou kauzu prověří.