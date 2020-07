Teď je o tom zase řeč. A ne náhodou. V peřejích Vltavy se během dvou víkendů rozhodne vše podstatné: jak to, kdo v letošní zkrácené sezoně zaujme místa v národním týmu, tak hlavně to, kdo se přiblíží účasti v Tokiu. „Bojovat o jedno olympijské místo je tvrdé,“ ulevil si Jiří Prskavec.

Žádné dusno

Asi není fanouška, který by nevěděl, jak to myslí. Češi totiž v kategorii kajakářů vládnou divoké vodě. Kromě Prskavce vystoupali na světový trůn i Vavřinec Hradilek a Ondřej Tunka. Vít Přindiš je mistrem Evropy.

Na jednoho zase zbyde černý Petr… Jinde by si možná dělali naschvály, ale mezi vodáky panují férové vztahy. „Necítím žádné dusno,“ poznamenal Tunka. „Je to asi i tím, že se vídáme už dlouho. Na vodě jedeme proti času, není to jako v ringu,“ dodal Přindiš.

Samozřejmě, nervózní jsou všichni. „Hodně to prožívají trenéři,“ zmínil Hradilek.

Ach ta pravidla

Ale vraťme svou pozornost zpět k olympiádě. Často se mluví o tom, proč silné země nemohou na sportovní svátek vyslat víc svých vyslanců.

„To je náš úděl, abychom tam jako sport mohli být. Musíme vypadat globálně,“ zmínil Prskavec. „Myšlenka olympismu je o šíření sportu,“ uznal Přindiš.

Jenže… Zatímco během Světového poháru nebo na světovém šampionátu uvidíte v kanále klidně sto lidí, pod pěti kruhy jich je malá hrstka (v Riu jelo v kategorii K1 jen 21 lodí).

„A proto je ta sportovní stránka na olympiádě slabší,“ vyhlásil Přindiš. „Vidím to jinak. Tlak, který je na olympiádě, se nedá s ničím srovnávat,“ upozornil Prskavec, který bral před čtyřmi lety v Brazílii bronz.

O těžkostech s pravidly by se Češi na souši dokázali bavit dlouho. „Je otázka, zda by tam měly být sporty, pro které to není priorita a nejezdí tam ti nejlepší,“ řekl Tunka.

Ve vodě už však na podobné úvahy není prostor.

Začíná boj nejlepších proti nejlepším. Teď ve Veltrusech, příští víkend budou souboje pokračovat v Troji.

Odejít a závodit za nový stát? Hradilek říká: Je to ubohé. Prskavec: Já to chápu



Opustit rodnou hroudu a závodit v nových barvách cizího státu?



Tohle téma ve sportu vždycky rozdmýchávalo emoce.



Znáte to z atletiky, děje se to ve fotbale i stolním tenisu. Ale pozor, k „přestupům“ dochází také na vodě. Asi nejznámějším příkladem mezi kajakáři je Jure Meglič. Slovinec v roce 2014 přijal občanství Ázerbájdžánu, díky čemuž se dostal na olympiádu. A hned nato ukončil kariéru.



„Já to naprosto chápu. Ale nebojte, neplánuju to,“ usmál se Jiří Prskavec. S tím, že účast pod pěti kruhy je snem každého sportovce, souhlasí také Ondřej Tunka. „Ale na druhou stranu, pokud chce být člověk nejlepší, tak mu přece konkurence v domácím prostředí nemůže vadit,“ zamyslel se.



Odlišně tuhle problematiku vnímá Vavřinec Hradilek: „Je to ubohé. Kvůli olympiádě bych občanství neměnil.“ A co na to Vít Přindiš? „To už bych si radši koupil letenku a jel tam jen na tribunu.“