Bojovník přezdívaný „Denisa“ při silvestrovském večeru obhájil titul Rizin FF v polotěžké váze do 93 kilogramů, čímž dal sbohem významné japonské organizaci. „Smlouva s Rizinem nám končí v únoru, do té doby nesmíme řešit další organizace. Potom se uvidí,“ řekl Procházka Deníku Rovnost.

Nabídek má víc, přece jen se za čtyři roky vypracoval ve výraznou postavu svého sportu. Ze dvanácti zápasů prohrál jediný, ovšem Muhammedu Lawalovi porážku vrátil i s úroky, když po souboji s ním poprvé získal titul. „UFC mě láká a myslím, že to může být reálné. Jde o to, co domluví manažer, jak se dohodneme s týmem a zda to klapne,“ podotkl Procházka.

UFC VS. BELLATOR

Ovšem ve hře je také organizace Bellator MMA, jejíž dvojnásobný šampion Ryan Bader už českou hvězdu vyzval k souboji o titul. „Něco z toho se vybere. Nemůžu o ničem konkrétním mluvit. Po únoru uvidím, do jaké organizace se přesměruji,“ sdělil Procházka, jenž pochází z Hostěradic na Znojemsku.

Dál pevně kráčí cestou, aby se stal nejlepším na světě. V japonské Saitamě knokautoval amerického veterána UFC C.B. Dollawaye po dvou minutách a obhájil pás Rizin FF. „Před prvním zápasem jsem se cítil pod mnohem větším tlakem, měl jsem od sebe očekávání. K obhajobě jsem nastupoval s větší jistotou,“ řekl sedmadvacetiletý Procházka.

Moc se chtěl s japonským publikem loučit obhajobou a zvládl to dokonale. „Byla pro mě důležitá, jsem za poslední vítězství strašně rád. Organizace Rizin mě neskutečně posunula. Mohl jsem se vyzápasit s dobrými borci, našel jsem svůj styl, ve kterém se cítím dobře,“ vylíčil někdejší český šampion v muay thai.

PROTI NEJLEPŠÍM

V japonském ringu vypiloval zápasnický styl. „Jsem rád, že jsem si našel pohyb a postoj, ve kterém se cítím za každých okolností dobře. Udělal jsem ze sebe hotového bojovníka a můžu čelit těm nejlepším,“ podotkl Procházka, jehož vede uznávaný kouč Martin Karaivanov.

Duely s českými hvězdami MMA, jako je třeba Karlos Vémola, pro něj aktuálně nepředstavují výzvu. Míří jinam. Výš. „V Česku jsem zápasil, ovšem abych mohl růst, měl ze sebe dobrý pocit a stal se tím nejlepším, potřebuji do zahraničí,“ prohlásil Procházka.

Zároveň si chce své souboje víc užívat. „Jezdil jsem do Japonska jako do práce, hlavně udělat naplno zápas a zapomněl si ho užít. To chci v dalších soubojích. Nejen je odmakat,“ uvedl.

Přestože trénink patří do jeho každodenního programu, přednost teď dostávají zkoušky na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde dělá dálkově obor Speciální edukace bezpečnostních složek.

Absolvuje například praktickou výuku sportů jako box, judo, karate nebo zápas. „To je pro mě radost, hlavně se berou věci od základů, můžu všechno vidět od začátku, což mi moc dává. Jenže teď jsou tam zase těžší věci jako biomechanika. Jedu se zrovna ke kamarádovi doučovat vzorečky,“ smál se Procházka ve čtvrtek odpoledne.