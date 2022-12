Co říkáte na to, že Jiří Procházka je nejvíce testovaným sportovcem americkou agenturou USADA?

Hraje tam roli více faktorů. Zaprvé je třeba brát v potaz fakt, že Jiří Procházka měl letos obrovský úspěch, vyhrál titul, což sebou logicky nese zvýšený zájem o testování. To se týká jakéhokoliv sportovce. Dále si je potřeba uvědomit, že bojové a silové sporty jsou v kategorii vysokého rizika výskytu zakázaných látek. Statisticky vzato je tam doping častější než jinde.

Ovšem 64 testů za rok… Není to moc? V průměru to vychází zhruba na jednu kontrolu za šest dní.

Nedokážu posoudit, zda USADA testovala Procházku systematicky tak, aby jeho kontroly nebyly nepřiměřené, neznám testovací plán. Sportovec však při vynikajících výsledcích musí počítat se zvýšeným zájmem dopingových organizací, tak to prostě je. Samozřejmě je ale třeba, aby ty kontroly měly nějaký systém a návaznost. K tomu jsou nastaveny mechanismy pro komunikaci dopingových organizací.

Kolik je podle vás strop, co je ještě únosné?

Přiměřenost je relativní. Když si k již uvedenému, že Procházka má za sebou velký úspěch a že jeho sport je z dopingového hlediska rizikový, připočteme i skutečnost, že některé zakázané látky se z těla sportovce dostávají poměrně rychle v řádu hodin či nízkých jednotek dnů a dále, že sportovci se mají testovat soutěžně (v okamžiku zápasu), ale i mimosoutěžně, tj. v období přípravy či dovolené, pak to číslo nemusí být tak závratné. Ale jak jsem uvedl, neznám detail jeho testovacího plánu. Nicméně zvýšený zájem o jeho osobu je zřejmý a sportovec ho musí respektovat. Nějaký formální strop neexistuje.

Může se sportovec proti testování vůbec nějak bránit, nebo to k profesi profíka zkrátka patří?

Každý sportovec má povinnost návštěvu dopingového komisaře strpět, avšak ani toto nemá bezbřehá pravidla. Sportovec má v průběhu dopingové kontroly svá práva. V průběhu kontroly má právo na doprovod, který by mu mohl případně dosvědčit porušování jeho práv v průběhu kontroly. Samozřejmě ale platí, že pokud je sportovec profesionál, musí počítat s tím, že bude testován a měl by to brát jako součást jeho profese. Je to podobné jako u profesionálního řidiče. Ten taky musí počítat s tím, že bude kontrolován policií možná častěji než běžný řidič.

Procházka na podzim naznačil, že měl v začátcích problém s tzv. "whereabouts", nahlášením místa pobytu. Může tohle vzbudit zájem, mohl se kvůli tomu dostat se do hledáčku kontrolorů?

Každý sportovec na této úrovni musí v aplikaci, kterou vyvinula WADA (Světová antidopingová agentura), vyplnit místa pobytu a musí uvádět tzv. slot, tj. časový úsek, kdy bude k dispozici dopingovému komisaři pro neohlášenou dopingovou kontrolu. Pokud si tuto povinnost sportovec vícekrát neplní, v krajním případě lze dovozovat vyhýbání se dopingové kontrole, což je, pokud se to prokáže jako úmysl, považováno za totéž, jako by dopoval.

To jste mi odpověděl jen obecně…

Víte, já netuším, v čem spočíval problém u Jiřího Procházky ohledně nahlášení míst pobytu, ale pokud tam došlo k pochybení, je jasné, že to mohl být podnět pro dopingovou organizaci, aby se na něho zaměřila, obzvlášť když víme, jaký úspěch udělal. To je standardní postup, který plyne z kodexu WADA.

Můžete prozradit, kolik je teď komisařů v Česku?

Máme kolem čtyřiceti dopingových komisařů.

Kolik testů tady za rok uděláte?

Většinou to je kolem tisícovky vzorků za rok. V roce 2021 to bylo přesně 937 vzorků. Čísla za rok 2022 dáváme aktuálně dohromady, ale bude to obdobné.

Omluvte možná laický dotaz. Můžou zahraniční komisaři působit i tady v Česku - tedy jezdit dejme tomu za Procházkou?

Antidopingový výbor České republiky má registr sportovců, které testuje. Jedná se o sportovce, kteří působí na národní úrovni. Pokud sportovec působí na mezinárodní úrovni, pak je testován nadnárodními organizacemi. V tomto režimu je pak možné, aby komisař přijel za Jiřím Procházkou do Česka a testovacím orgánem na našem území nebude náš výbor, ale ta konkrétní nadnárodní organizace. Nebo je možné nás požádat, abychom test provedli my, ale ADV ČR pak není tím, kdo bude rozhodovat, jak bude s výsledkem kontroly naloženo. Jen testování provedeme a předáme.

A vy byste mohli testovat kupříkladu americkou tenistku Coco Gauffovou?

Nedovedu si představit, že bychom se za ní vypravili a otestovali, aniž bychom to konzultovali s mezinárodní federací. Praxí je, že je tomu naopak, že federace nás pověří testováním, pokud se třeba tenistka účastní Prague Open. Rozhodnutí, zda ji testovat, je v kompetenci federace, popř. přísl. NADO (národní antidopingová organizace). ADV jako NADO se stará o české sportovce, tedy i o ty, kteří startují v zahraničí - tam můžeme vyslat svoje komisaře, případně pověřit kompetentní stranu (NADO apod.) k jejich otestování.