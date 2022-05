Před týdnem odletěl vyladit formu do Thajska, odkud se 5. června přesune k titulové bitvě. „Ještě mě čeká poslední fáze přípravy, tedy vyšpicovat kondici do absolutního vrcholu. To je úkol v Thajsku, preciznost a detaily,“ sdělil devětadvacetiletý bojovník Jetsaam Gymu Brno.

Váš trenér Martin Karaivanov prozradil, že jste se zase ve všech ohledech zápasení zlepšil, cítíte to také?

(Zamyslí si) Jo, cítím. Ovšem vím, že tyhle věci ve mně probudí až zápas, nechci se vybuzovat zbytečně před ním do některých výkonů, i když vím, že musím v tréninku. Až zápas probudí veškerou sílu.

Co pro vás znamená Glover Teixeira jako soupeř?

Především velkého bojovníka, který má za sebou úžasnou a fakt velkou kariéru. Už z tohoto úhlu pohledu jsem k němu přistupoval, že bude sázet na své zkušenosti a na to, čím mě chce překvapit, že si bude chtít prosadit svou nekompromisní strategii, kterou ukázal v posledních zápasech. S tímhle vědomím musím udělat naprosté kontra techniky na jeho styl. Můj přístup k němu je takový, že ho samozřejmě respektuji, ale musím být absolutně nemilosrdný a jít přímo pro titul. Vzít si ho a vůbec se s tím nemazat.

Těší vás, že je právě on vaším titulovým soupeřem?

Ano. Je to fakt hezké, jak sejmul Janka (tehdejšího šampiona Blachowicze – pozn. red.) nekompromisně a ukázal, že je právoplatným šampionem.

Mluvíte o sobě oba velmi uctivě, to je až netradiční ve světě bojových sportů…

Věřím, že je to tím, jak to máme oba srovnané v hlavě. Vím, co chci a kam jdu, co pro to udělám a teď už to jen udělat. On je v pozici, kdy si jasně šel za titulem, krásně dosáhl vítězství. Oba dva v tom máme jasno a hlavně z něho cítím, že žije zápasením, dělá ho srdcem, nejede to na sílu, nehraje žádné hry, nějaký trash talk. Jde jasně, přímo a v tomhle ohledu pracuje. Neříkám, že se snažím o to stejné, ale dělám bojové sporty proto, že je miluji a o tom to je.

Chybí vám někdy naštvání na soupeře, určitá vzájemná nevraživost, pomyslné okopávání kotníků?

Musím říct, že někdy jo. Jsem rád v pozici, kdy aspoň víte, že na vás řekl něco blbého, že se na něho můžete fakt nasrat za něco. Ale ať chceme, nebo ne, to tam nepatří pro zápasníka, válečníka, který se snaží sebe v tomhle ohledu ovládnout.

Určitě to bude hlavně souboj o hlavě, jste připravený na cokoli?

Jsem připravený ho sejmout v prvním kole a jsem připravený do něj tlouct, bodat celých pět kol tak, abych ho udolal. Klidně v prvním, ve druhém, ve třetím nebo v pátém kole, je to jedno. Říkám to s respektem, ale musím mu jít fakt nekompromisně setnout hlavu, ať si tu korunu můžu vzít.

Vzniklo z vaší hlavy jet na tak dlouhou dobu do Thajska na závěr přípravy?

Přišli s tím především trenéři. Neměl jsem z toho úplně nejlepší pocit, ale s tím, jak dlouho se táhla příprava, už vlastně od minulého roku, protože doba po zápase už je zase před dalším soubojem, tak to oceňuji. Změníme prostředí a můžeme se fakt zaměřit na to, co teď přijde. Jen pořádný závěr přípravy a zápas.

Jak zvládáte množící se mediální povinnosti spojené s titulovým zápasem v UFC?

Bylo toho fakt hodně a ještě o něco víc, ale věřím, že to přichází postupně tak, jak má. Všechno sneseme. Nežádám o lehčí břímě, ale o silnější ramena. (úsměv)

Je to váš životní zápas, cítíte jiné napětí než před osttaními duely?

Občas si v hlavě říkám: Ty jo, fakt jdeme o titul? Vybuzuje to ve mně až takové pocity výjimečnosti, ale vím, že každý zápas je výjimečný, do každého jsem vždycky šel odevzdat všechno a tohle je postoj, který si chci udržet i do života. Přistupovat ke každému dnu jako k titulovému. Chci prostě od sebe nejlepší výkony i na trénincích, byť je to občas těžké, když se táhnou, ale každý den je jako titulový.

Cítíte větší nervozitu, nebo natěšení?

Ne. Když si to fakt začnu říkat, že jde o titulový souboj, tak jasně. Je to prostě jinačí a má to jiné grády, ale vím, že by to mělo přijít až těsně před zápasem, ať to fakt vyšponujeme.

Účes na zápas teprve doladíte?

Ještě něco vymyslím, přece jen máme před sebou pár týdnů přípravy, takže to doladíme.

Před odletem jste se ukázal v Hostěradicích, co vám to dalo?

Většinou se jedu za rodinou rozloučit, navštívím mámu, obejdu svá místa, která mám rád a za kterých cítím správnou sílu, zajdu na hřbitov a můžeme jít pro vítězství.